Сбор урожая во время войны: сколько зерна уже намолотили в Украине — Finance.ua

Сбор урожая во время войны: сколько зерна уже намолотили в Украине Сегодня 06:18 — Аграрный рынок

Сбор урожая во время войны: сколько зерна уже намолотили в Украине

В Украине на конец августа уже намолотили 28 миллионов 769 тысяч тонн зерна. Лидер по этому показателю — Одесская область, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По информации ведомства, в регионах намолочено:

Одесская область — 3,2 млн тонн,

Днепропетровская область — 2,6 млн тонн,

Винницкая область — 2,3 млн тонн.

При этом больше всего обмолотили площади зерновых в Запорожской области — 96%. Ранние зерновые собрали с площади 6 531 тысяч гектаров, а урожайность составила 44 центнера с одного гектара (ц/га):

пшеницы обмолочено 4647 тыс. га (урожайность — 47,2 ц/га), намолочено 21 939 тыс. тонн;

ячменя обмолочено 1484 тыс. га (урожайность — 38,9 ц/га), намолочено 5766 тыс. тонн;

гороха обмолочено 154 тыс. га (урожайность — 25 ц/га), намолочено 385,6 тыс. тонн;

проса обмолочено 8,21 тыс. га (урожайность — 17,6 ц/га), намолочено 14,42 тыс. тонн;

гречихи обмолочено 1,98 тыс. га (урожайность — 14,7 ц/га), намолочено 2,92 тыс. тонн;

других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 237 тыс. га, намолочено 661,9 тыс. тонн.

Напомним, с началом начала полномасштабного вторжения россии большая часть украинского зерна стала экспортироваться через сухопутную границу с Польшей. Однако товар, который должен был идти через соседнюю страну транзитом, оседал на местных рынках, что привело местных фермеров к убыткам. Поэтому главы правительств Польши и Румынии обратились в Еврокомиссию по поводу внедрения механизма отслеживания экспорта украинского зерна, чтобы минимизировать нелегальную торговлю на их территории.

В мае 2023 года Еврокомиссия наложила запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Словакию, Румынию, Венгрию, Польшу и Болгарию. Ожидается, что ограничения будут действовать до 15 сентября.

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