Сбор ранних зерновых завершили 14 областей: тройка лидеров — Finance.ua
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Сбор ранних зерновых завершили 14 областей: тройка лидеров

Аграрный рынок
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По состоянию на 9 сентября уже 14 регионов Украины завершили сбор зерновых культур ранней группы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Тройка лидеров по намолоту более 2 млн тонн зерна:
  • Кировоградщина,
  • Одесщина.
  • Днепропетровщина.
Более 1 млн. тонн намолотили 11 областей.
По состоянию на 9 сентября в Украине собрано 25,9 млн т (урожайность — 38,4 ц/га) зерновых и зернобобовых культур с 6,73 млн га (60% посевных площадей).
Уже собрано; пшеницы — 19,2 млн т при урожайности 41,0 ц/га из 4,7 млн ​​га (99% посевных площадей), ячменя — 5,5 млн т при урожайности 34,7 ц/га с 1,6 млн га ( 100% площадей) и гороха — 250,2 тыс. т при урожайности 22,9 ц/га из 109,3 тыс. га (98% площадей).
Кроме того, аграрии уже собрали 18,4 тыс. тонн (урожайность — 47,2 ц/га) зерновой кукурузы с 3,9 тыс. га (0,09% посевных площадей), 30,6 тыс. тонн (урожайность — 14 ,5 ц/га) гречихи с 21,2 тыс. га (18% площадей) и 42,2 тыс. тонн (урожайность — 25,6 ц/га) пшена с 16,5 тыс. га (37% площадей).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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