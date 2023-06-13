Сбежавшие в Европу россияне и белорусы жалуются на проблемы со счетами: что происходит — Finance.ua

Сбежавшие в Европу россияне и белорусы жалуются на проблемы со счетами: что происходит Сегодня 12:44

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину, зарегистрированный в Литве банк Revolut начал ограничивать операции по счетам и картам граждан россии, живущих в странах Евросоюза.

Как сообщает Forbes , ограничения операций в банке объясняют тем, что россияне вовремя не предоставили документы, подтверждающие право на жительство в ЕС.

Как отмечается в материале, банк не принимает разрешение на временное проживание, получаемое россиянами на гуманитарных основаниях, и требует предоставить либо вид на жительство (ВНЖ), либо визу D сроком на 180 дней.

Счет в Revolut ограничивают, заблокировав входящие переводы и оставив возможность тратить оставшиеся на карте деньги. Ограничения обещают снять, как только будет предоставлен один из двух документов, подтверждающих право на проживание в Европе.

Также россияне заявляют о том, что их счета ограничивают, если у них нет ни визы, ни вида на жительство.

Кроме того, Revolut ограничивает сделки, если миграционная служба продолжит рассмотрение заявления на новый ВНЖ, а срок действия старого документа уже истек. Также счет будет ограничен, если россиянам представится виза D, выданная на два месяца.

Представитель Revolut Пэдди Кроули сообщил, что банк ужесточил формальные требования к гражданам россии и беларуси из-за ограничений, введенных ЕС в отношении выходцев из этих стран. По его словам, клиенты из рф и беларуси должны предъявить продленный ВНЖ или рабочую визу, позволяющие им оставаться в Евросоюзе более 180 дней. Ограничения касаются именно россиян и белорусов и действуют по всей территории присутствия банка, отметил Кроули.

Банк Revolut — один из ключевых банков для россиян, выехавших за границу после начала полномасштабной войны в Украине и мобилизации в россии.

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УНІАН По материалам:

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