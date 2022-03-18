Сбербанк прекратил переводы физлиц в пяти валютах — Finance.ua
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Сбербанк прекратил переводы физлиц в пяти валютах

Сегодня 13:12Мир
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Сбербанк России объявил, что с 18 марта из-за санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в американских банках он ограничивает переводы физических лиц в пяти валютах.
Об этом сообщает «Интерфакс».
Так, Сбербанк перестал осуществлять переводы физлиц в другие банки в таких валютах:
  • долларах США,
  • фунтах стерлингов,
  • датских кронах;
  • шведских кронах,
  • канадских долларах.
В этих валютах физлица также не смогут получить переводы из других российских и зарубежных банков на счет Сбербанка.

Справка Finance.ua:

  • В начале марта российский Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам до 21,9-29,9% (было 12,9-21,7%). Ранее ставка Сбербанка по потребительским займам зависела от суммы кредитования и срока, сейчас ставки одинаковые;
  • Райффайзен Банк России пошел в обход санкций путем замены статуса карт на бессрочные.

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По материалам: Економічна Правда
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