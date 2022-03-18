Сбербанк прекратил переводы физлиц в пяти валютах — Finance.ua

Сбербанк прекратил переводы физлиц в пяти валютах

Сегодня 13:12 — Мир

Сбербанк России объявил, что с 18 марта из-за санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в американских банках он ограничивает переводы физических лиц в пяти валютах.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, Сбербанк перестал осуществлять переводы физлиц в другие банки в таких валютах:

долларах США,

фунтах стерлингов,

датских кронах;

шведских кронах,

канадских долларах.

В этих валютах физлица также не смогут получить переводы из других российских и зарубежных банков на счет Сбербанка.

Справка Finance.ua:

В начале марта российский Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам до 21,9-29,9% (было 12,9-21,7%). Ранее ставка Сбербанка по потребительским займам зависела от суммы кредитования и срока, сейчас ставки одинаковые;

Райффайзен Банк России пошел в обход санкций путем замены статуса карт на бессрочные.

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