Сбербанк начал извлекать чипы из неактивированных карт — Finance.ua

Сбербанк начал извлекать чипы из неактивированных карт Сегодня 18:27 — Финтех и Карты

Сбербанк начал извлекать чипы из неактивированных карт

В Сбербанке на фоне дефицита микросхем в условиях санкций Запада и проблем с поставками из Европы стали «выковыривать» чипы из старых, но не активированных ранее карт и вставлять их в новые.

Об этом рассказала исполнительный директор, глава отдела кибербезопасности банка Ольга Маклашина, пишет DW.

Маклашина назвала такое решение «близким к гениальному», а пересадку чипов со старых карт в новые — «реимплантацией». Процесс выглядит так: инкассаторы привозят чипы в центры эмиссии, специалисты полностью удаляют данные, а затем увозят чипы производителю банковских карт . Те вставляют их в новые карты, уточнила Ольга Маклашина.

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По данным банка, ежемесячно накапливается около 375 тысяч неактивированных карт. Механизм, как ожидается, позволит Сбербанку сэкономить 1 млрд рублей (15,6 млн евро) в этом году.

Напомним, Евросоюз отключил крупнейший российский банк Сбербанк, а также россельхозбанк и московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций против россии из-за войны в Украине.

Фінансовий клуб По материалам:

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