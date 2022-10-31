Саудовская компания SABIC сообщает о падении прибыли на 67% за 3 квартал — Finance.ua
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Саудовская компания SABIC сообщает о падении прибыли на 67% за 3 квартал

Энергетика
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Нефтехимическая компания Saudi Basic Industries Corp заявила, что ожидает давление на маржу в четвертом квартале, поскольку ее чистая прибыль в третьем упала на 67% в годовом исчислении.
Об этом пишет ЭП со ссылкой на Reuters.
Чистая прибыль SABIC упала до 1,84 млрд риалов (489,62 млн долларов) с 5,59 млрд риалов в третьем квартале 2021 года.
Средние цены продаж в третьем квартале упали на 15% по сравнению со вторым кварталом, а объемы продаж также упали на 1% за тот же период, говорится в заявлении SABIC.
За первые девять месяцев этого года средние цены продажи все еще выросли на 15%, а объемы — на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Еще один нефтяной гигант Saudi Aramco владеет 70% SABIC.
SABIC заявила, что ее «прибыль, связанная» с Aramco с момента приобретения доли в июне 2020 года, составила 3,64 миллиарда риалов, в том числе 2,09 миллиарда риалов за первые девять месяцев 2022 года.
В этом месяце компания SABIC начала коммерческую деятельность на своем третьем заводе по производству этиленгликолей в Джубайле.
«Дисциплина по капиталовложениям остается основной сферой, и, по нашим оценкам, мы завершим год с капитальными затратами на 20% меньше, чем планировалось», — сказал в заявлении Абдулрахман аль-Фагих, исполняющий обязанности исполнительного директора SABIC.
По материалам:
Економічна Правда
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