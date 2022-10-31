Саудовская компания SABIC сообщает о падении прибыли на 67% за 3 квартал — Finance.ua

Саудовская компания SABIC сообщает о падении прибыли на 67% за 3 квартал Сегодня 13:42 — Энергетика

Нефтехимическая компания Saudi Basic Industries Corp заявила, что ожидает давление на маржу в четвертом квартале, поскольку ее чистая прибыль в третьем упала на 67% в годовом исчислении.

Об этом пишет ЭП со ссылкой на Reuters.

Чистая прибыль SABIC упала до 1,84 млрд риалов (489,62 млн долларов) с 5,59 млрд риалов в третьем квартале 2021 года.

Средние цены продаж в третьем квартале упали на 15% по сравнению со вторым кварталом, а объемы продаж также упали на 1% за тот же период, говорится в заявлении SABIC.

За первые девять месяцев этого года средние цены продажи все еще выросли на 15%, а объемы — на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Еще один нефтяной гигант Saudi Aramco владеет 70% SABIC.

SABIC заявила, что ее «прибыль, связанная» с Aramco с момента приобретения доли в июне 2020 года, составила 3,64 миллиарда риалов, в том числе 2,09 миллиарда риалов за первые девять месяцев 2022 года.

В этом месяце компания SABIC начала коммерческую деятельность на своем третьем заводе по производству этиленгликолей в Джубайле.

«Дисциплина по капиталовложениям остается основной сферой, и, по нашим оценкам, мы завершим год с капитальными затратами на 20% меньше, чем планировалось», — сказал в заявлении Абдулрахман аль-Фагих, исполняющий обязанности исполнительного директора SABIC.

Економічна Правда По материалам:

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