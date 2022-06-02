Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти, если она упадет в россии — Finance.ua
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Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти, если она упадет в россии

Сегодня 12:16Энергетика
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Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в россии существенно упадет в результате наложенных на нее санкций.
Саудовская Аравия сопротивлялась призывам ускорить увеличение добычи, несмотря на то, что цены на нефть достигли около 120 долларов за баррель — самого высокого уровня за десятилетие. Саудовская Аравия считает, что ей следует держать свободные производственные мощности в резерве.
Но опасения по поводу прямой нехватки поставок усилились после того, как ЕС ввел еще один пакет санкций против Москвы, включая нефтяное эмбарго.

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Один информированный человек сказал FT, что «Саудовская Аравия осознает риски и то, что потеря контроля за ценами на нефть не в ее интересах».
По мнению Саудовской Аравии, настоящего дефицита пока нет.
Люди, знакомые с переговорами, сообщили, что Саудовская Аравия согласилась на изменение тона в рамках сближения с администрацией президента США Джо Байдена.
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Один из дипломатических источников сообщил, что обсуждалось немедленное увеличение добычи в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, о чем может быть объявлено на встрече ОПЕК+ в четверг. Но ничего не решено, и ОПЕК+ все еще может придерживаться своего плана добычи, который действует с начала кризиса COVID-19.
Источник сообщил, что увеличение добычи, запланированное на сентябрь, будет перенесено на июль и август, хотя ОПЕК+ должно одобрить это изменение.

Справка Finance.ua:

13 стран ОПЕК и 10 стран, не входящих в эту организацию (включая рф), должны встретиться 2 июня. Ожидается, что они одобрят планируемое увеличение добычи, чтобы постепенно вернуть добычу до уровня пандемии COVID-19.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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