Саудовская Аравия собирается рекордно повысить цены на нефть — Bloomberg — Finance.ua
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Саудовская Аравия собирается рекордно повысить цены на нефть — Bloomberg

Энергетика
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Саудовская Аравия собирается рекордно повысить цены на нефть — Bloomberg
Саудовская Аравия собирается рекордно повысить цены на нефть — Bloomberg
Саудовская Аравия поднимет цену на основной сорт нефти Arab Light для азиатских покупателей, несмотря на прогнозы, что нефтяной рынок в сентябре может, наоборот, просесть.
Об этом сообщает Bloombreg.
Ожидается, что крупнейший мировой экспортер сырой нефти оценит Arab Light для Азии на уровне 10,80 долларов США за баррель.
В то же время трейдеры говорят, что падение маржи для азиатских переработчиков означает, что такое повышение может снизить любые запросы на дополнительные баррели.
В начале июля госкомпания Saudi Aramco сообщила, что в августе Arab Light будет стоить для азиатских покупателей на $9,3 за баррель больше корзины нефти Омана и Дубая. Таким образом, повышение цен может составить $1,5 за баррель.
Трейдеры отмечают, что рентабельность азиатских НПЗ снижается, и рост цены на саудовскую нефть может ограничить спрос на нее. Уже в октябре, по их мнению, стоимость ближневосточной нефти может снизиться.
По материалам:
Економічна Правда
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