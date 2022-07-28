Саудовская Аравия собирается рекордно повысить цены на нефть — Bloomberg Сегодня 16:48 — Энергетика

Саудовская Аравия собирается рекордно повысить цены на нефть — Bloomberg

Саудовская Аравия поднимет цену на основной сорт нефти Arab Light для азиатских покупателей, несмотря на прогнозы, что нефтяной рынок в сентябре может, наоборот, просесть.

Об этом сообщает Bloombreg

Ожидается, что крупнейший мировой экспортер сырой нефти оценит Arab Light для Азии на уровне 10,80 долларов США за баррель.

В то же время трейдеры говорят, что падение маржи для азиатских переработчиков означает, что такое повышение может снизить любые запросы на дополнительные баррели.

В начале июля госкомпания Saudi Aramco сообщила, что в августе Arab Light будет стоить для азиатских покупателей на $9,3 за баррель больше корзины нефти Омана и Дубая. Таким образом, повышение цен может составить $1,5 за баррель.

Трейдеры отмечают, что рентабельность азиатских НПЗ снижается, и рост цены на саудовскую нефть может ограничить спрос на нее. Уже в октябре, по их мнению, стоимость ближневосточной нефти может снизиться.

Економічна Правда По материалам:

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