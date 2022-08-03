Саудовская Аравия рекордно увеличила экспорт нефти за последние два года — Bloomberg Сегодня 04:14 — Энергетика

Саудовская Аравия рекордно увеличила экспорт нефти за последние два года — Bloomberg

Экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии вырос в июле до самого высокого уровня с апреля 2020 года на фоне международного давления с целью обуздать высокие цены на нефть.

Об этом пишет Bloomberg

По данным отслеживания танкеров, в прошлом месяце зарегистрированные морские поставки из королевства составляли около 7,5 млн баррелей в день. В июне морские поставки составляли 6,6 млн баррелей в день.

Таким образом экспортные поставки Саудовской Аравии увеличились на 13,6%.

По данным агентства, поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай — основной пункт назначения — в июле подскочили в среднем до 1,65 млн баррелей в день.

Поставки в Индию впервые с апреля 2020 года превысили 1 млн баррелей в день.

В то же время экспорт в США снизился на 11% к июню — до 371 тыс. баррелей в день, в Японию — на 18%, до 903 тыс. баррелей в день.

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Економічна Правда По материалам:

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