Саудовская Аравия рекордно увеличила экспорт нефти за последние два года — Bloomberg — Finance.ua
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Саудовская Аравия рекордно увеличила экспорт нефти за последние два года — Bloomberg

Энергетика
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Саудовская Аравия рекордно увеличила экспорт нефти за последние два года — Bloomberg
Саудовская Аравия рекордно увеличила экспорт нефти за последние два года — Bloomberg
Экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии вырос в июле до самого высокого уровня с апреля 2020 года на фоне международного давления с целью обуздать высокие цены на нефть.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным отслеживания танкеров, в прошлом месяце зарегистрированные морские поставки из королевства составляли около 7,5 млн баррелей в день. В июне морские поставки составляли 6,6 млн баррелей в день.
Таким образом экспортные поставки Саудовской Аравии увеличились на 13,6%.
По данным агентства, поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай — основной пункт назначения — в июле подскочили в среднем до 1,65 млн баррелей в день.
Поставки в Индию впервые с апреля 2020 года превысили 1 млн баррелей в день.
В то же время экспорт в США снизился на 11% к июню — до 371 тыс. баррелей в день, в Японию — на 18%, до 903 тыс. баррелей в день.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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