Саудовская Аравия показала, как строит аэропорт будущего в пустыне — Finance.ua
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Саудовская Аравия показала, как строит аэропорт будущего в пустыне

Мир
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Саудовская Аравия показала, как строит аэропорт будущего в пустыне
Саудовская Аравия показала, как строит аэропорт будущего в пустыне
Появились первые кадры строительства аэропорта Red Sea International, спроектированного британским архитектурным бюро Foster+Partners. Его уже успели окрестить «аэропортом будущего» за количество новаций и архитектурных решений, которые реализовали его разработчики.
Аэропорт строят на восточном побережье Красного моря, в регионе Табук на северо-западе Саудовской Аравии.
Red Sea International установит новые стандарты в области устойчивой авиации. Аэропорт спроектирован не только с учетом требований экологической безопасности, но и эстетических норм — он черпает вдохновение в формах окружающей пустыни, зеленого оазиса и моря", — пояснил генеральный директор Red Sea Global Джон Пагано.
Новый аэропорт — часть мегапроекта Red Sea Project, который предусматривает строительство 50 отелей, 1300 жилых домов и пристани для яхт. Здания разместятся на 22 островах и шести земельных участках. Строительство аэропорта планируется завершить к концу 2023 года.
Терминал представляет собой пять «капсул» в виде ракушек, своим внешним видом и конструкцией, напоминающих дюны и барханы песчаной пустыни. Между ними внутри терминала хотят разбить цветущий оазис.
Red Sea International будет полностью работать на возобновляемых источниках энергии. Ожидается, что стоимость его эксплуатации и общего обслуживания составит $266,3 млн.
Ожидается, что аэропорт будет обслуживать до миллиона пассажиров в год или 900 человек в час. Количество путешественников, согласно заявлению застройщика, ограничено расчетной экологической нагрузкой.
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