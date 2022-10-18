Саудовская Аравия направит Украине $400 млн гуманитарной помощи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Саудовская Аравия направит Украине $400 млн гуманитарной помощи

12
Правительство Саудовской Аравии приняло решение выделить для Украины пакет гуманитарной помощи в размере $400 млн.
Об этом сообщает информагентство SPA.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом, который отметил, что позиция королевства поддерживает все, что будет способствовать деэскалации. Он также добавил, что готов продолжать посреднические усилия.
Зеленский приветствовал решение Саудовской Аравии о выделении дополнительного пакета гуманитарной помощи на $400 млн. Он также подчеркнул, что эти инициативы по оказанию гуманитарной помощи являются свидетельством стремления принца облегчить страдания украинских граждан.
Президент сказал, что Украина этого никогда не забудет и что это свидетельствует о дружбе королевства с Украиной.
Напомним, Украина и Южная Корея добились прогресса в подготовке к подписанию Соглашения между правительствами двух стран по финансовой поддержке со стороны Фонда сотрудничества по экономическому развитию (EDCF).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.