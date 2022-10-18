Саудовская Аравия направит Украине $400 млн гуманитарной помощи — Finance.ua

Саудовская Аравия направит Украине $400 млн гуманитарной помощи Сегодня 07:07

Правительство Саудовской Аравии приняло решение выделить для Украины пакет гуманитарной помощи в размере $400 млн.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом, который отметил, что позиция королевства поддерживает все, что будет способствовать деэскалации. Он также добавил, что готов продолжать посреднические усилия.

Зеленский приветствовал решение Саудовской Аравии о выделении дополнительного пакета гуманитарной помощи на $400 млн. Он также подчеркнул, что эти инициативы по оказанию гуманитарной помощи являются свидетельством стремления принца облегчить страдания украинских граждан.

Президент сказал, что Украина этого никогда не забудет и что это свидетельствует о дружбе королевства с Украиной.

Напомним, Украина и Южная Корея добились прогресса в подготовке к подписанию Соглашения между правительствами двух стран по финансовой поддержке со стороны Фонда сотрудничества по экономическому развитию (EDCF).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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