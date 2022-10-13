Санкции ударили по россии, но две страны помогают ей обходить ограничения — EUObserver — Finance.ua
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Санкции ударили по россии, но две страны помогают ей обходить ограничения — EUObserver

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Западные санкции в отношении российской федерации сузили ее возможности финансировать войну. Китай и Турция помогают рф обойти введенные ограничения.
Об этом пишет EUobserver.
Отмечается, что сильнее всего санкции ударили по энергетическому и банковскому секторам. В «черный список» попали уже все крупные банки россии, кроме одного, а российские кредиторы закрыли 670 офисов.
В связи со сложившейся ситуацией Кремль попытается провести рекапитализацию банков посредством вливания дополнительных 2 триллионов рублей. При этом немногие из международных инвесторов заинтересованы в покупке российских облигаций.
Практически единственным источником средств в россии осталась внутренняя эмиссия. Особенно учитывая тот факт, что международные рынки отказываются от торговли российской нефтью.
«Только две трети ранее закупаемых в Европе объемов сейчас перенаправляются со значительной скидкой около 25 долларов за баррель», — говорится в сообщении.
В то же время, добыча нефти сократилась на 10%, газа — на 22% в годовом исчислении в августе, а профицит сократился лишь до 137 миллиардов рублей за лето.
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Ожидается, что вступившее в силу в декабре эмбарго ЕС на нефть и нефтепродукты вместе с «лимитом цен на нефть» еще больше снизит доходы от российского экспорта.
«По совокупности результата самой войны и санкций россия вошла в рецессию, которая может длиться долго», — отметило издание.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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