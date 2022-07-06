Санкции ограничили возможности россии производить ракеты «Искандер» и X-101 — Боррель — Finance.ua

Санкции ограничили возможности россии производить ракеты «Искандер» и X-101 — Боррель
ЕС не собирается воевать с россией, и основным ответом на войну в Украине продолжат оставаться санкции, эффект от которых будет только расти.
С таким утверждением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Мы начали переходить от намерений к действиям, показав, что когда нас провоцируют, Европа может ответить. Поскольку мы не хотим воевать с россией, основой этого ответа сейчас являются экономические санкции. Они уже начинают оказывать влияние, которое в ближайшие месяцы только увеличится», — считает он.
Боррель также заявил, что санкции, вводимые против россии, влияют на ее ВПК и препятствуют в добыче нефти.
«Если говорить о военной сфере, которая имеет решающее значение, то из-за санкций возможности [россии] производить такие высокоточные ракеты как „Искандер“ и X-101 ограничены», — сказал Боррель.
«В сфере добычи нефти не только уходят иностранные компании, но и сложная ситуация с использованием таких передовых технологий как горизонтальное бурение», — считает он, добавляя, что возможности российских компаний по вводу в эксплуатацию новых месторождений ограничены. В числе прочего он упомянул и проблемы на автомобильном рынке и в сфере авиации.
Как россияне пытаются обойти санкции. И что из этого следует
«Искандер» — это семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Основное назначение — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших прикрываемых ими объектов на расстоянии до 500 км. X-101 — это стратегическая крылатая ракета «воздух-земля» с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Максимальная дальность полета составляет 5500 км, максимальная скорость 270 км/ч.
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