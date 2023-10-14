Самый высокий показатель с 2016 года. ЕС ожидает более миллиона заявок на получение убежища — Finance.ua
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Самый высокий показатель с 2016 года. ЕС ожидает более миллиона заявок на получение убежища

Мир
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Самый высокий показатель с 2016 года. ЕС ожидает более миллиона заявок на получение убежища
Самый высокий показатель с 2016 года. ЕС ожидает более миллиона заявок на получение убежища
В этом году количество заявок на получение убежища в ЕС, а также в Швейцарии и Норвегии, стран, входящих в Шенгенское пространство, может превысить миллион.
Об этом со ссылкой на данные Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA), приведенные в текущем конфиденциальном отчете Еврокомиссии, сообщает Welt.
Это может стать самым высоким показателем с 2016 года, когда было зафиксировано 1,23 миллиона заявок на получение убежища.
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С начала этого года в 27 странах ЕС, Швейцарии и Норвегии было зарегистрировано 801 459 соответствующих заявлений. Наибольший прирост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года наблюдался в Латвии (168%) и Эстонии (119%), что связано с резким ростом нелегальной миграции из беларуси вследствие войны в Украине.
В Германии, занимающей третье место по количеству запросов об убежище, наблюдается рост на 74%. Среди заявителей чаще всего оказываются граждане Сирии (27% всех претендентов), Афганистана (17%) и Турции (16%).
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Аналогично существуют страны с отрицательным показателем. Наибольший спад количества просьб об убежище с начала этого года зафиксирован в Дании (-56%), Мальте (-54%) и Кипре (-52%).
Минимальное количество заявлений об убежище в этом году зарегистрировала Венгрия, где с января известно только о 26 таких случаях.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

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