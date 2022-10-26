Самый популярный электромобиль в Европе снимут с производства: причина известна — Finance.ua

Самый популярный электромобиль в Европе снимут с производства: причина известна Сегодня 02:37 — Технологии&Авто

Самый популярный электромобиль в Европе снимут с производства: причина известна

В Renault планируют отказаться от модели Zoe. Компактный городской электромобиль снимут с производства в скором времени и его второе поколение не планируется. Эту информацию подтвердил главный исполнительный директор Renault Фабрис Камболив британскому изданию Autocar.

Он сообщил, что новый Renault Zoe не разрабатывают потому, что французский автопроизводитель планирует на смену ему другие компактные электрокары. В частности, ожидаются хэтчбек Renault 5 и кроссовер Renault 4 в ретро-стиле.

Фабрис Камболив также заявил, что в линейке марки будет четыре электромобиля. Помимо Renault 4 и 5, будут выпускать электрические Megane и Scenic. Останутся в модельном ряду и гибриды — Austral, Arkana, Captur и Clio.

Новый Renault 5 станет преемником Zoe

Напомним, что электрокар Renault Zoe презентовали в 2012 году и всего выпустили 380 000 авто. На данный момент это самый массовый и популярный электромобиль в Европе.

Хэтчбек неоднократно обновляли, но возраст модели уже дает о себе знать и ее жизненный цикл подходит к концу. Недавно электрокар провалил краш-тесты EuroNCAP по новой методике.

Фокус По материалам:

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