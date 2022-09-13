Самый мощный электромобиль Audi станет конкурентом Tesla Roadster — Finance.ua

Самый мощный электромобиль Audi станет конкурентом Tesla Roadster Сегодня 22:16 — Технологии&Авто

Самый мощный электромобиль Audi станет конкурентом Tesla Roadster

В Audi готовятся снять с производства модель R8. Единственный суперкар в истории немецкой марки прекратят выпускать в конце 2023 году и новое его поколение не планируется. Впрочем, на смену ей готовят спортивный электромобиль. Об этом стало известно британскому изданию Autocar.

Электрический суперкар Audi появится в 2025 или 2026 году. Купе помогут создать специалисты Porsche. По одной версии, оно будет построено на платформе кроссовера Macan второго поколения, по другой — на архитектуре новых Boxster и Cayman (они также станут электрическими).

Пока подробностей о модели немного. Известно лишь, что электромобиль Audi станет самым мощным авто в истории марки. На данный момент таковым является 646-сильный электрокар Audi e-tron GT.

Электромобиль Audi R8 e-tron выпустили лимитированной серией

По предварительным данным, отдача силовой установки может превысить 1000 л. с. Спортивный электрокар Audi сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 3 с, и станет конкурентом Tesla Roadster. Вполне возможно, что дизайн будет выдержан в духе концепт-кара Audi PB18 2018 года.

Следует отметить, что у Audi R8 была электрическая версия e-tron. В 2015 году выпустили только 100 таких купе, dtlm из-за слишком высокой цены в миллион евро электромобили не пользовались спросом.

Примечательно, что собрат Audi R8, Lamborghini Huracan (суперкары построены на одной платформе) сохранит бензиновый мотор. В 2024 году дебютирует новое поколение модели и оно будет гибридным.

Фокус По материалам:

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