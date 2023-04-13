Самый быстрый MG в истории показали на фото за неделю до презентации — Finance.ua

Самый быстрый MG в истории показали на фото за неделю до презентации Сегодня 04:22 — Фондовый рынок

Самый быстрый MG в истории показали на фото за неделю до презентации

Электромобиль MG Cyberster означает возврат британской марки к выпуску недорогих спортивных моделей. Двухместный родстер предложат в версиях мощностью до 544 л.с.

Новый MG Cyberster полностью рассекретили к премьере. Электрический спортивный родстер официально презентуют через неделю на автошоу в Шанхае. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Спортивный электромобиль MG Cyberster посвящен 100-летию британской марки. Авто обозначает возврат к истокам, ведь MG прославились именно благодаря компактным и недорогим родстерам. Ожидается, что новая модель будет доступна.

Серийный спорткар MG Cyberster имеет вид более сдержанный, чем вид концепт-кара. У авто длинный капот, смещенный назад салон и продолговатые фары. Фонари выполнены в виде стрелок.

Размеры MG Cyberster 2024:

длина — 4535 мм;

ширина — 1913 мм;

высота — 1329 мм;

колесная база — 2690 мм;

масса — 1850 кг.

Салон MG Cyberster пока не рассекретили, хотя на официальных тизерах видны кресла, обшитые алькантарой. Известно, что электрокар получит руль-штурвал и изогнутую виртуальную приборную панель.

Новый MG Cyberster со старта будет предложен в 314-сильной заднеприводной и 544-сильной полноприводной версиях. Максимальная скорость будет ограничена на 193 и 200 км/ч соответственно. Топовый вариант сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 3 с — это будет самый мощный и самый быстрый MG в истории.

Фокус По материалам:

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