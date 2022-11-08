Самый большой и самый мощный: Honda представила новый кроссовер Pilot (фото) — Finance.ua
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Самый большой и самый мощный: Honda представила новый кроссовер Pilot (фото)

Технологии&Авто
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Компания Honda представила четвертое поколение своего кроссовера Pilot. Новый автомобиль, как утверждает производитель, является самым крупным и самым мощным SUV за всю историю Honda.
Самый большой и самый мощный: Honda представила новый кроссовер Pilot (фото)
Honda Pilot четвертого поколения, позиционирующийся как семейный SUV, получил новый дизайн и стал технологически продвинутее предшественника. Кроме того, он оказался шире и длиннее модели предыдущего поколения. Длина нового кроссовера составляет 5080 мм, ширина — 1981 мм, а высота — 1778-1829 мм (в зависимости от версии).
Внешне авто отличается массивной решеткой радиатора, что придает фронтальной части новинки максимально агрессивный внешний вид.
Самый большой и самый мощный: Honda представила новый кроссовер Pilot (фото)
Изменения произошли и в интерьере. В салоне, рассчитанном на 8 человек, установлены новые кресла, а расстояние между рядами было увеличено, что придает комфорт, особенно для высоких пассажиров.
Стандартно автомобиль получил 7-дюймовую приборную панель с аналоговым спидометром и цифровым тахометром, а также центральный дисплей такого же размера для управления возможностями мультимедийной системы.
В США продажи Honda Pilot четвертого поколения стартуют в декабре текущего года. Цены будут объявлены позже.
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По материалам:
mmr.ua
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