Самый большой и самый мощный: Honda представила новый кроссовер Pilot (фото) — Finance.ua

Самый большой и самый мощный: Honda представила новый кроссовер Pilot (фото) Сегодня 22:40 — Технологии&Авто

Компания Honda представила четвертое поколение своего кроссовера Pilot. Новый автомобиль, как утверждает производитель, является самым крупным и самым мощным SUV за всю историю Honda.

Honda Pilot четвертого поколения, позиционирующийся как семейный SUV, получил новый дизайн и стал технологически продвинутее предшественника. Кроме того, он оказался шире и длиннее модели предыдущего поколения. Длина нового кроссовера составляет 5080 мм, ширина — 1981 мм, а высота — 1778-1829 мм (в зависимости от версии).

Внешне авто отличается массивной решеткой радиатора, что придает фронтальной части новинки максимально агрессивный внешний вид.

Изменения произошли и в интерьере. В салоне, рассчитанном на 8 человек, установлены новые кресла, а расстояние между рядами было увеличено, что придает комфорт, особенно для высоких пассажиров.

Стандартно автомобиль получил 7-дюймовую приборную панель с аналоговым спидометром и цифровым тахометром, а также центральный дисплей такого же размера для управления возможностями мультимедийной системы.

В США продажи Honda Pilot четвертого поколения стартуют в декабре текущего года. Цены будут объявлены позже.

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