Самый богатый россиянин, инвестировавший в Twitter и Facebook, отказался от гражданства рф — Finance.ua
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Самый богатый россиянин, инвестировавший в Twitter и Facebook, отказался от гражданства рф

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На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину миллиардер Юрий Мильнер, входивший в ТОП-15 российского Forbes, заявил об отказе от гражданства рф.
Об этом он написал в Twitter.
«Мы с семьей навсегда покинули россию в 2014 году, после аннексии Крыма россией. А этим летом мы официально завершили процесс выхода из российского гражданства», — написал миллиардер.

Кто такой Мильнер

Юрий Мильнер — соучредитель и бывший глава интернет-компании Mail.Ru Group, а также основатель инвестиционной компании DST Global.
Он инвестировал в Byju’s, Facebook, Wish и многие другие компании. В 2011 году DST Global приобрел большую долю в Twitter.
Мильнер настаивает на том, что он не был в россии с 2014 года, не имеет активов на ее территории и еще в 1999 году получил гражданство Израиля.
По материалам:
УНІАН
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