Самый богатый художник Великобритании сожжет свои картины, оставив только NFT-аналоги — Finance.ua

Самый богатый художник Великобритании сожжет свои картины, оставив только NFT-аналоги Сегодня 19:12 — Финтех и Карты

Самый богатый художник Великобритании сожжет свои картины, оставив только NFT-аналоги

Богатейший из ныне живущих художников Великобритании Дэмиен Герст начал публично сжигать свои картины. Такой выбор сделали некоторые покупатели коллекции Currency.

Что ценнее: бумага или NFT?

Эксцентричный художник начал создавать коллекцию Currency в 2021 году. Она состоит из 10 тысяч работ, написанных эмалевой краской на бумаге ручной работы.

Currency — это эксперимент борьбы классики и современности. Дэмиен Герст предложил своим покупателям выбор: они могут забрать физическую картину или NFT. Во втором варианте физическая копия должна быть уничтожена — она сохранится только в токенизированном виде.

Из 10 000 коллекционеров почти половина (4851 человек) решили оставить себе NFT. Так что художник начал в прямом эфире уничтожать свои творения.

Общая стоимость работ, которые погибнут в огне, составит более $11 млн. Впрочем, в случае с NFT так говорить не совсем корректно: картины продолжат существовать, просто в цифровом формате.

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