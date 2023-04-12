Самые популярные бренды авто на внутреннем рынке — Finance.ua

Самые популярные бренды авто на внутреннем рынке
Лидером брендов легковушек, которые в марте покупали на внутреннем рынке больше всего, остается Volkswagen. Украинцы заключили около 10 тысяч сделок купли-продажи машин этой марки, что составляет 12,4% от общего количества.
Об этом свидетельствуют данные исследования Института исследований авторынка.
Второе место в рейтинге занял Renault (5,9%, 4,8 тыс.).
Продукция российско-советского ВАЗа опустилась со второго на третье место, а доля бренда постепенно снижается. В марте она составила 5,9% (4,7 тыс. сделок).
Четвертую позицию заняла Skoda с долей 5,4% (4,4 тыс.). Замыкает первую пятерку Toyota с долей 5,4% и 4,3 тыс. сделок.
Самые популярные модели на внутреннем рынке
Первое место среди внутренних продаж в марте занял бессменный лидер украинского авторынка Volkswagen Passat (2,8 тыс. сделок). На второе место снова поднялся Daewoo Lanos (суммарно вместе с модификациями, в том числе Sens) с 2,6 тыс. сделок. На третье место опустилась Skoda Octavia (2,4 тыс. сделок).
Четвертую строчку занял Volkswagen Golf (2,3 тыс. сделок). Замыкает первую пятерку Renault Megane (1,4 тыс. сделок).
В целом рейтинг перепродажи подержанных легковых автомобилей на внутреннем рынке в марте выглядит так:
- Volkswagen Passat — 2 819 сделок
- Lanos & Sens — 2636 лет назад
- Skoda Octavia — 2 387 сделок
- Volkswagen Golf — 2 250 сделок
- Renault Megane — 1 434 сделок
- Ford Focus — 1 264 сделок
- BMW 5 Series — 1 161 сделка
- Skoda Fabia — 1 131 сделка
- Toyota Camry — 1 116 сделок
- Opel Astra — 1 062 сделок
- BMW 3 Series — 1 059 угод
- ВАЗ 2109/99 — 1 000 сделок
- Audi A6 — 981 сделка
- Audi A4 — 949 сделок
- Mercedes-Benz E-Classe — 932
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