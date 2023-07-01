Самые недооцененные электромобили в 2023 году (фото) — Finance.ua

Самые недооцененные электромобили в 2023 году (фото) Сегодня 15:23 — Фондовый рынок

В 2023 году есть так много электромобилей на выбор — например, Tesla или Audi, которые все знают и восхваляют, и другие. Однако есть много интересного, что не получает должного внимания, поэтому издание HotCars собрало топ-10 таких машин воедино.

Некоторые из этих брендов автомобилей новые, тогда как другие просто непопулярные, даже если они существуют уже долгое время. Без лишних слов, давайте начнем.

5. Hyundai Genesis GV60

Genesis GV60 построен на той же платформе, что и Kia EV6 и Hyundai Ioniq 5. В топовой комплектации вы получаете аккумулятор на 77,4 кВт/ч, электромоторы суммарной мощностью 483 л.с. и как результат дальность хода 370 км. Интересно, что зарядить корейский электромобиль от 10 до 80% можно только через 18 минут, когда это необходимо.

Зарядка — не единственный плюс Hyundai, ведь разгонная динамика от 0 до 100 км/ч за 4.0 секунд достаточна, чтобы Genesis GV60 победил Tesla Model Y, Mustang Mach-E и BMW iX за один шаг в ускорении. Также GV60 имеет кучу систем безопасности и высококачественный интерьер.

4. Nissan LEAF

Возможно, это самый лучший автомобиль для тех, кто впервые покупает электромобиль, ведь базовая стоимость Nissan LEAF — $29 135 в США, £29,740 в Англии и около €29 000 в ЕС — является убедительным аргументом. Когда-то был наиболее продаваемый электрокар, о нем все говорили в 2010-х годах, однако интересно, что с тех пор продажи упали лишь на 20% (за 2022 г.). Каждый на планете слышал о Nissan Leaf в тот или иной момент, и в этом его гениальность, он был одним из первых массовых электрокаров и все еще продается в 2023 году.

Базовый вариант с 40-киловаттной батареей и запасом хода 270 км имеет лучшую эффективность, а когда дело доходит до внутреннего пространства, то места хватит всем, тем более что багажник вмещает аж 435 л объема. В автомобиле с такой скромной стартовой ценой доступны опции ProPilot для вождения без рук и программа для мониторинга производительности вашего автомобиля.

3. Honda e: NY1

Этот японский электромобиль с нелепым именем использует общий кузов с малым кроссовером Honda HR-V 2023 года. По данным mmr.net.ua, этот автомобиль имеет аккумуляторную батарею емкостью 68,8 кВт-ч. Благодаря новой современной архитектуре Honda e: NY1 заряжается до 80% всего за 45 минут, и это только с помощью зарядного устройства мощностью 100 кВт.

Ожидается, что электрический кроссовер будет разгоняться от 0 до 100 к/ч примерно за 8 секунд и будет двигаться, пока одометр Honda e: NY1 не пересечет отметку 410 км, что очень хорошо для автомобиля, который обойдется примерно в 40 000 евро. Однако необходимой огласки эта машина до сих пор не получила, что печально.

2. Rivian R1S

Трудно поверить, что в список недооцененных электромобилей попал большой внедорожник Rivian R1S. Вновь созданная конкурирующая для Jeep и Land Rover компания с первой же попытки разработала отличный продукт. Передаваемые на все колеса 835 л.с. позволяют этому гиганту разгоняться до 100 км/ч всего за 3.1 секунды, что является территорией суперкаров. А запас хода достигает 505 км.

Этот 3-рядный SUV, способный перевозить 7 пассажиров, также является отличным офф-роудером, ведь углы заезда и съезда составляют более 30 градусов, а система помощи водителю также первоклассная, благодаря чему вы чувствуете себя уверенно и комфортно в простом салоне. Rivian R1S — это недооцененный внедорожник, он переходит в новое царство производительности и возможностей, которых раньше не было в автомобиле по разумной цене $80 000 (в США).

1. MG 4

Китайский бренд британского происхождения — MG -, казалось бы, придумал электро-хэтчбек MG 4 ниоткуда. Несмотря на то, что автомобиль имеет всего 167 или 201 л.с. в зависимости от того, какой вариант вы выберете, благодаря распределению веса 50−50 управлять им — одно удовольствие. Если вы приобретете вариант на 64 кВт-ч, а не на 51 кВт-ч, то получите дополнительные 100 км запаса хода в дополнение к базовому диапазону в 350 км.

Одним из конкурентов для MG4 является Chevrolet Bolt. Некоторые преимущества, которые он имеет перед Шеви, — это усовершенствованные тепловые насосы и программное обеспечение для предварительного подогрева батареи, чтобы подготовить его для зарядки, поэтому MG 4 может зарядиться от 10 до 80% за 35 минут быстрой зарядки. Стоимость базовой модели начинается от 26 000 английских фунтов стерлингов. Проблема в том, что MG больше не является известным брендом в мире.

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Телеканал 24 По материалам:

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