Самые надежные кроссоверы с пробегом — Finance.ua

Самые надежные кроссоверы с пробегом Сегодня 05:10 — Технологии&Авто

Специалисты британского портала WhatCar провели исследование и составили рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом.

В ходе исследования было опрошено около 13 тысяч владельцев кроссоверов с пробегом, выпущенных с 2006 по 2021 годы. Все возникшие в авто неисправности разделили на несколько категорий. Среди них — поломки кузова, двигателя, трансмиссии, тормозов, ходовой, электрооборудования, мультимедиа, кондиционера, аккумулятора.

По итогам исследования автомобили получили индекс надежности, измеряемый в процентах.

Наиболее надежные кроссоверы с пробегом:

Toyota RAV4 (2013-2019) — 100%. Honda CR-V (2012-2018) — 100%. Audi Q3 (2011-2018) — 96,5%. Toyota RAV4 (2006-2012) — 95,7%. Opel Mokka (2012-2019) — 95,2%. Volvo XC60 (2008-2017) — 87,5%. Mini Countryman (2010-2017) — 87,1%. BMW X5 (2013-2018) — 86,1%. Ford Kuga (2008-2013) — 81,9%. Range Rover Sport (2013-2021) — 76,5%.

Напомним, кроссовер Toyota RAV4 стал бестселлером на рынке новых авто Украины по итогам 2022 года. В прошлом году украинцы приобрели 2525 таких автомобилей.

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