Самые надежные кроссоверы с пробегом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самые надежные кроссоверы с пробегом

Технологии&Авто
3
Специалисты британского портала WhatCar провели исследование и составили рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом.
В ходе исследования было опрошено около 13 тысяч владельцев кроссоверов с пробегом, выпущенных с 2006 по 2021 годы. Все возникшие в авто неисправности разделили на несколько категорий. Среди них — поломки кузова, двигателя, трансмиссии, тормозов, ходовой, электрооборудования, мультимедиа, кондиционера, аккумулятора.
По итогам исследования автомобили получили индекс надежности, измеряемый в процентах.
Место для вашей рекламы
Наиболее надежные кроссоверы с пробегом:
  1. Toyota RAV4 (2013-2019) — 100%.
  2. Honda CR-V (2012-2018) — 100%.
  3. Audi Q3 (2011-2018) — 96,5%.
  4. Toyota RAV4 (2006-2012) — 95,7%.
  5. Opel Mokka (2012-2019) — 95,2%.
  6. Volvo XC60 (2008-2017) — 87,5%.
  7. Mini Countryman (2010-2017) — 87,1%.
  8. BMW X5 (2013-2018) — 86,1%.
  9. Ford Kuga (2008-2013) — 81,9%.
  10. Range Rover Sport (2013-2021) — 76,5%.
Напомним, кроссовер Toyota RAV4 стал бестселлером на рынке новых авто Украины по итогам 2022 года. В прошлом году украинцы приобрели 2525 таких автомобилей.
Finance.ua помогает оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Через несколько минут вы будете иметь все документы.

Хочу оформить Зеленую карту онлайн 🚗

По материалам:
mmr.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.