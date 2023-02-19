Самые надежные автомобили по версии американцев — Finance.ua

Самые надежные автомобили по версии американцев Сегодня 07:44 — Технологии&Авто

Агентство JD Power опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей.

В этот раз исследовались автомобили 2020 модельного года. Исследование базируется на ответах 30 062 автовладельцев после трех лет владения автомобилем.

Критерий рейтинга — количество поломок на 100 машин.

Лидерские позиции в рейтинге надежности брендов были присуждены брендам Lexus с показателем 133 неисправностей на 100 авто, Genesis (144) и Kia (152).

Самыми надежными моделями названы Lexus RX и Toyota C-HR.

Также определены победители по классам:

компактные автомобили — Kia Forte;

компактный премиальный автомобиль — BMW 4-Series;

компактные спортивные автомобили — Mini Cooper;

среднеразмерные автомобили — Kia Optima;

минивэны — Toyota Sienna;

малолитражные кроссоверы — Toyota C-HR;

субкомпактные премиальные кроссоверы — BMW X2;

компактные кроссоверы — Kia Sportage;

компактные премиальные кроссоверы — Lexus NX;

среднеразмерные кроссоверы — Chevrolet Blazer;

среднеразмерные премиальные кроссоверы — Lexus RX;

крупные кроссоверы — Toyota Highlander;

полноразмерные внедорожники — Chevrolet Tahoe;

среднеразмерные пикапы — Toyota Tacoma;

полноразмерные пикапы — GMC Sierra;

тяжелые пикапы — Chevrolet Silverado HD.

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