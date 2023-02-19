Самые надежные автомобили по версии американцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самые надежные автомобили по версии американцев

Технологии&Авто
89
Агентство JD Power опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей.
В этот раз исследовались автомобили 2020 модельного года. Исследование базируется на ответах 30 062 автовладельцев после трех лет владения автомобилем.
Критерий рейтинга — количество поломок на 100 машин.
Лидерские позиции в рейтинге надежности брендов были присуждены брендам Lexus с показателем 133 неисправностей на 100 авто, Genesis (144) и Kia (152).
Самыми надежными моделями названы Lexus RX и Toyota C-HR.
Также определены победители по классам:
  • компактные автомобили — Kia Forte;
  • компактный премиальный автомобиль — BMW 4-Series;
  • компактные спортивные автомобили — Mini Cooper;
  • среднеразмерные автомобили — Kia Optima;
  • минивэны — Toyota Sienna;
  • малолитражные кроссоверы — Toyota C-HR;
  • субкомпактные премиальные кроссоверы — BMW X2;
  • компактные кроссоверы — Kia Sportage;
  • компактные премиальные кроссоверы — Lexus NX;
  • среднеразмерные кроссоверы — Chevrolet Blazer;
  • среднеразмерные премиальные кроссоверы — Lexus RX;
  • крупные кроссоверы — Toyota Highlander;
  • полноразмерные внедорожники — Chevrolet Tahoe;
  • среднеразмерные пикапы — Toyota Tacoma;
  • полноразмерные пикапы — GMC Sierra;
  • тяжелые пикапы — Chevrolet Silverado HD.
Кстати, чтобы не попасть в непредвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua предлагает услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие двери, запуск двигателя и прочее.

Покупайте онлайн карту Assistance и получайте круглосуточную поддержку в пути

По материалам:
mmr.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.