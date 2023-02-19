Самые надежные автомобили по версии американцев — Finance.ua

Самые надежные автомобили по версии американцев
Агентство JD Power опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей.
В этот раз исследовались автомобили 2020 модельного года. Исследование базируется на ответах 30 062 автовладельцев после трех лет владения автомобилем.
Критерий рейтинга — количество поломок на 100 машин.
Лидерские позиции в рейтинге надежности брендов были присуждены брендам Lexus с показателем 133 неисправностей на 100 авто, Genesis (144) и Kia (152).
Самыми надежными моделями названы Lexus RX и Toyota C-HR.
Также определены победители по классам:
- компактные автомобили — Kia Forte;
- компактный премиальный автомобиль — BMW 4-Series;
- компактные спортивные автомобили — Mini Cooper;
- среднеразмерные автомобили — Kia Optima;
- минивэны — Toyota Sienna;
- малолитражные кроссоверы — Toyota C-HR;
- субкомпактные премиальные кроссоверы — BMW X2;
- компактные кроссоверы — Kia Sportage;
- компактные премиальные кроссоверы — Lexus NX;
- среднеразмерные кроссоверы — Chevrolet Blazer;
- среднеразмерные премиальные кроссоверы — Lexus RX;
- крупные кроссоверы — Toyota Highlander;
- полноразмерные внедорожники — Chevrolet Tahoe;
- среднеразмерные пикапы — Toyota Tacoma;
- полноразмерные пикапы — GMC Sierra;
- тяжелые пикапы — Chevrolet Silverado HD.
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