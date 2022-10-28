Самые доступные модели новых кроссоверов «на автомате» — Finance.ua

Самые доступные модели новых кроссоверов «на автомате» Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Кроссоверы с автоматической трансмиссией наиболее популярны на рынке новых авто. Импортеры пытаются удовлетворить спрос украинцев. Доля предложений с механической коробкой составляет около 20% от всех имеющихся вариантов.

Что касается цены, то новый кроссовер «на автомате» можно купить по цене от 550 тыс. грн. По указанному бюджету на рынке представлены автомобили брендов FAW, Chery, JAC, MG, Suzuki и Renault.

Об этом свидетельствуют данные Auto.ria.

Список наиболее доступных новых кроссоверов с автоматической коробкой передач выглядит следующим образом:

FAW X80 — от 559,9 тыс. грн.;

FAW X40 — от 589,9 тыс. грн.;

Chery Tiggo 2 Pro — от 595 тыс. грн;

Chery Tiggo 4 — от 650 тыс. грн;

JAC JS3 — от 670 тыс. грн;

MG ZS — от 711 тыс. грн;

Suzuki Ignis — от 715 тыс. грн;

Suzuki Vitara — от 724 тыс. грн;

JAC S4 — от 734 тыс. грн;

Renault Duster от 759,38 тыс. грн.

Напомним, в сентябре продажи на украинском рынке новых авто вышли на средний уровень Так, весной количество сделок практически удваивалось ежемесячно, но летом начались колебания. В июле продажи выросли до 3,9 тыс. ед., а в августе упали до 2,9 тыс. ед.

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УБР По материалам:

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