Самые доступные европейские города для студентов в 2022 году — Finance.ua

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Самые доступные европейские города для студентов в 2022 году

Личные финансы
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Самые доступные европейские города для студентов в 2022 году
Самые доступные европейские города для студентов в 2022 году
Для каждого из студентов обучение за рубежом — это не только мечта, но и прекрасная возможность познакомиться с новыми людьми, попрактиковаться разговаривать на другом языке, пожить в новых условиях и, конечно же, осмотреть достопримечательности.
Сравним цены на основные расходы, которые необходимо учитывать студентам: жилье, транспорт и питание в 15 европейских городах.

Размещение

Первое, что нужно учесть, это бюджет на проживание. Аренда комнаты в общей квартире — наиболее предпочтительный вариант для студентов, поскольку это также позволит познакомиться с разными обычаями и образом жизни.
Самые дешевые города для проживания:
  • Будапешт, где комната в общей квартире стоит в среднем 249 евро,
  • Прага (313 евро),
  • Порту (€259),
  • Варшава (293 евро),
  • Лиссабон (306 евро).
Самыми дорогими городами для аренды комнаты являются Амстердам (522 евро), Мюнхен (642 евро), Милан (584 евро), Париж (607 евро) и Лондон (680 евро). В среднем диапазоне находятся Барселона (€405), Мадрид (€428), Берлин (€463), Рим (€475) и Брюссель (€503).
Расходы на пищевые продукты
Другой вид расходов, который нужно учесть, это питание. Рекомендуется делать покупки на местных рынках и супермаркетах. Выбор свежих продуктов вместо обработанных поможет студентам не только вести здоровый образ жизни, но позволит им лучше контролировать свой бюджет.
Города с самыми дешевыми продуктовыми корзинами:
  • Прага — €80 евро в месяц,
  • Будапешт — 100 евро,
  • Порту и Варшава — €120,
  • На Лиссабон и Берлин приходится €160 в месяц,
  • за ними следуют Мадрид и Барселона со средним показателем €200,
  • Париж — €280 в месяц.
Студенты, выбирающие города Амстердам, Милан, Рим и Брюссель, должны рассчитывать на бюджет в размере €300 в месяц, а обучающимся в Лондоне придется тратить по меньшей мере €340 в месяц.

Транспорт

Идеальным вариантом является выбор жилья рядом с учебным центром, однако не всегда можно найти жилье возле университета. Каждый студент должен продумать бюджет, который позволит ему передвигаться по городу. Различные системы общественного транспорта предлагают студенческие проездные билеты и дисконтные карты. Самые дешевые города для передвижения
  • Брюссель,
  • Прага,
  • Мюнхен,
  • Будапешт,
  • Варшава, где средняя стоимость проезда не превышает 12 евро в месяц,
  • Милан (€22),
  • Париж (28 евро),
  • Порту (€30),
  • Мадрид (30 евро),
  • Рим (32 евро),
  • Берлин (33 евро),
  • Лиссабон (36 евро),
  • Барселона (€35),
  • Амстердам (46 евро),
Самый дорогой город — Лондон, где проездной стоит €104.
Проанализировав эти основные расходы, единственными городами, где можно прожить на бюджет в €500 в месяц, являются Будапешт, Прага, Порту, Варшава и Лиссабон.
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По материалам:
visitukraine.today
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