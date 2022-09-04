Самые доступные европейские города для студентов в 2022 году — Finance.ua

Самые доступные европейские города для студентов в 2022 году
Для каждого из студентов обучение за рубежом — это не только мечта, но и прекрасная возможность познакомиться с новыми людьми, попрактиковаться разговаривать на другом языке, пожить в новых условиях и, конечно же, осмотреть достопримечательности.
Сравним цены на основные расходы, которые необходимо учитывать студентам: жилье, транспорт и питание в 15 европейских городах.
Размещение
Первое, что нужно учесть, это бюджет на проживание. Аренда комнаты в общей квартире — наиболее предпочтительный вариант для студентов, поскольку это также позволит познакомиться с разными обычаями и образом жизни.
Самые дешевые города для проживания:
- Будапешт, где комната в общей квартире стоит в среднем 249 евро,
- Прага (313 евро),
- Порту (€259),
- Варшава (293 евро),
- Лиссабон (306 евро).
Самыми дорогими городами для аренды комнаты являются Амстердам (522 евро), Мюнхен (642 евро), Милан (584 евро), Париж (607 евро) и Лондон (680 евро). В среднем диапазоне находятся Барселона (€405), Мадрид (€428), Берлин (€463), Рим (€475) и Брюссель (€503).
Расходы на пищевые продукты
Другой вид расходов, который нужно учесть, это питание. Рекомендуется делать покупки на местных рынках и супермаркетах. Выбор свежих продуктов вместо обработанных поможет студентам не только вести здоровый образ жизни, но позволит им лучше контролировать свой бюджет.
Города с самыми дешевыми продуктовыми корзинами:
- Прага — €80 евро в месяц,
- Будапешт — 100 евро,
- Порту и Варшава — €120,
- На Лиссабон и Берлин приходится €160 в месяц,
- за ними следуют Мадрид и Барселона со средним показателем €200,
- Париж — €280 в месяц.
Студенты, выбирающие города Амстердам, Милан, Рим и Брюссель, должны рассчитывать на бюджет в размере €300 в месяц, а обучающимся в Лондоне придется тратить по меньшей мере €340 в месяц.
Транспорт
Идеальным вариантом является выбор жилья рядом с учебным центром, однако не всегда можно найти жилье возле университета. Каждый студент должен продумать бюджет, который позволит ему передвигаться по городу. Различные системы общественного транспорта предлагают студенческие проездные билеты и дисконтные карты. Самые дешевые города для передвижения
- Брюссель,
- Прага,
- Мюнхен,
- Будапешт,
- Варшава, где средняя стоимость проезда не превышает 12 евро в месяц,
- Милан (€22),
- Париж (28 евро),
- Порту (€30),
- Мадрид (30 евро),
- Рим (32 евро),
- Берлин (33 евро),
- Лиссабон (36 евро),
- Барселона (€35),
- Амстердам (46 евро),
Самый дорогой город — Лондон, где проездной стоит €104.
Проанализировав эти основные расходы, единственными городами, где можно прожить на бюджет в €500 в месяц, являются Будапешт, Прага, Порту, Варшава и Лиссабон.
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