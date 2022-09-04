Самые доступные европейские города для студентов в 2022 году — Finance.ua

Самые доступные европейские города для студентов в 2022 году Сегодня 12:13 — Личные финансы

Самые доступные европейские города для студентов в 2022 году

Для каждого из студентов обучение за рубежом — это не только мечта, но и прекрасная возможность познакомиться с новыми людьми, попрактиковаться разговаривать на другом языке, пожить в новых условиях и, конечно же, осмотреть достопримечательности.

Сравним цены на основные расходы, которые необходимо учитывать студентам: жилье, транспорт и питание в 15 европейских городах.

Размещение

Первое, что нужно учесть, это бюджет на проживание. Аренда комнаты в общей квартире — наиболее предпочтительный вариант для студентов, поскольку это также позволит познакомиться с разными обычаями и образом жизни.

Самые дешевые города для проживания:

Будапешт, где комната в общей квартире стоит в среднем 249 евро,

Прага (313 евро),



Порту (€259),



Варшава (293 евро),



Лиссабон (306 евро).



Самыми дорогими городами для аренды комнаты являются Амстердам (522 евро), Мюнхен (642 евро), Милан (584 евро), Париж (607 евро) и Лондон (680 евро). В среднем диапазоне находятся Барселона (€405), Мадрид (€428), Берлин (€463), Рим (€475) и Брюссель (€503).

Расходы на пищевые продукты

Другой вид расходов, который нужно учесть, это питание. Рекомендуется делать покупки на местных рынках и супермаркетах. Выбор свежих продуктов вместо обработанных поможет студентам не только вести здоровый образ жизни, но позволит им лучше контролировать свой бюджет.

Города с самыми дешевыми продуктовыми корзинами:

Прага — €80 евро в месяц,

Будапешт — 100 евро,



Порту и Варшава — €120,



На Лиссабон и Берлин приходится €160 в месяц,



за ними следуют Мадрид и Барселона со средним показателем €200,



Париж — €280 в месяц.



Студенты, выбирающие города Амстердам, Милан, Рим и Брюссель, должны рассчитывать на бюджет в размере €300 в месяц, а обучающимся в Лондоне придется тратить по меньшей мере €340 в месяц.

Транспорт

Идеальным вариантом является выбор жилья рядом с учебным центром, однако не всегда можно найти жилье возле университета. Каждый студент должен продумать бюджет, который позволит ему передвигаться по городу. Различные системы общественного транспорта предлагают студенческие проездные билеты и дисконтные карты. Самые дешевые города для передвижения

Брюссель,

Прага,



Мюнхен,



Будапешт,



Варшава, где средняя стоимость проезда не превышает 12 евро в месяц,



Милан (€22),



Париж (28 евро),



Порту (€30),

Мадрид (30 евро),



Рим (32 евро),



Берлин (33 евро),



Лиссабон (36 евро),



Барселона (€35),



Амстердам (46 евро),



Самый дорогой город — Лондон, где проездной стоит €104.

Проанализировав эти основные расходы, единственными городами, где можно прожить на бюджет в €500 в месяц, являются Будапешт, Прага, Порту, Варшава и Лиссабон.

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