Самые дешевые города Европы для цифровых кочевников (инфографика) — Finance.ua

Самые дешевые города Европы для цифровых кочевников (инфографика)
Для цифровых кочевников Европа — не всегда самое доступное место. Не говоря уже о том, что во многих странах Европы цифровым кочевникам тяжело оставаться надолго.
Следующие пять городов — среди самых доступных и популярных для цифровых кочевников согласно NomadList.
Об этом пишет traveloffpath.
Эти города расположены в странах, которые предлагают визы для цифровых кочевников или иным образом упрощают долгосрочную работу для цифровых кочевников.
Стамбул, Турция
Стамбул — один из лучших городов Европы для цифровых кочевников. По данным NomadList, в Стамбуле можно жить за 1774 долларов в месяц.
Это прекрасный город, объединяющий Восток и Запад, с множеством вещей, вкусной едой, прекрасными видами и доступными ценами.
Кандидаты должны быть в возрасте от 21 до 55 лет, иметь высшее образование и показать заработок не менее 3000 долларов в месяц.
Однако, без визы вы все еще можете оставаться в Турции только до 3 месяцев.
Бухарест, Румыния
Еще один прекрасный город для цифровых кочевников в Европе — Бухарест.
Оценки NomadList свидетельствуют, что вы можете жить в Бухаресте за 1970 долларов в месяц.
Город набирает популярность благодаря своей доступности. В Бухаресте также есть чем заняться, и это отличная база для знакомства с красивой сельской местностью Румынии.
Румыния имеет одну из самых простых цифровых кочевых виз в Европе с быстрым и простым процессом подачи заявки. Вам просто нужно будет доказать, что вы зарабатываете не менее 4000 долларов в месяц.
Риека, Хорватия
Хотя прибрежные города Дубровник и Сплит являются популярными направлениями для цифровых кочевников в Хорватии, менее известный город Риека — доступен больше.
Вы можете жить в Риеке примерно за 1902 доллар и в месяц. Этот бюджетный портовый город известен как ворота ко многим островам. Это также менее чем в двух часах езды от столицы Хорватии Загреба и прекрасной природы — национального парка Плитвицкие озера.
Хорватия имеет одну из самых доступных цифровых виз для кочевников с месячным заработком примерно 2750 долларов. Виза позволяет находиться в Хорватии до одного года.
Фару, Португалия
Португалия является самой дешевой страной в Западной Европе с несколькими городами, где вы можете жить менее чем за 2000 долларов в месяц как цифровой кочевник.
Лучший из них — Фару, город на юге Португалии вдоль Алгарве.
Жизнь в Фаро обойдется вам примерно в 1947 долларов в месяц — неплохая цена в обмен на жизнь в мечтательном спокойном городе вдоль одного из самых красивых побережий мира.
Португалия предлагает цифровую кочевую визу, которая разрешает проживать в стране до одного года. Вы должны зарабатывать не менее 3550 долларов в месяц.
Скопье, Северная Македония
Скопье — недооцененное европейское место для цифровых кочевников и самый дешевый город в этом списке!
Что касается европейских городов, вам будет трудно найти более низкую стоимость жизни, чем в Скопье, где вы можете прожить всего на 1351 доллар в месяц.
Скопье — удивительный причудливый город, идеально подходящий для цифровых кочевников. Он маленький, безопасный и доступный. Северная Македония пока не предлагает визы для цифровых кочевников, но поскольку страна не входит в ЕС или Шенгенскую зону, большинство путешественников могут оставаться в стране до 3 месяцев без визы.
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