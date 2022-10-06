Самые дешевые авто с коробкой-автоматом — топ-5 предложений на рынке Украины Сегодня 03:32 — Технологии&Авто

Ранее автомобиль, оборудованный коробкой-автоматом, находился в сегменте машин премиум-класса. Но современные реалии ценовой политики поражают: иногда автомобиль на механике даже дороже.

В условиях войны, когда доллар резко подскочил, как и стоимость почти всех услуг и товаров, неудивительно, что подорожали транспортные средства. Если говорить о подержанных автомобилях, можно найти модель за 5 тысяч долларов и ниже, не имея необходимости постоянно использовать педали и рычаги, что является весомым преимуществом в городе.

Однако новые автомобили, даже самые дешевые, не порадуют своей ценой. К примеру, в Украине средняя стоимость самого дешевого автомобиля с АКПП установилась на уровне 11-12 тыс. долларов. Эти варианты считаются бюджетными.

Рассмотрим, что предлагают продавцы на украинском рынке и какие существуют модели с автоматической коробкой передач по минимально низкой цене.

Hyundai i10 Active Plus

Модель доступна для покупки, начиная от 12 тысяч долларов. Среди преимуществ — компактность, а значит — небольшие расходы топлива. Дизайн сочетает спортивный стиль и городскую практичность, также внутри встроены электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида. Максимально допустимая масса — 1410 кг, время разгона до 100 км/ч составляет 14.8 с.

FAW X40 Individual

Владелец получит в пользование атмосферный двигатель с 6-ступенчатым гидротрансформаторным автоматом. Объем топливного бака равен 50 литрам, а грузоподъемность — 375 кг. Внутри сиденья обшиты комбинированной кожей, а материалы салона включают в себя контрастную ленту, экокожу и пластик. За все преимущества автомобиля придется отдать продавцу около 13 тысяч долларов.

Peugeot Active

На одну тысячу подороже продают модель с классическим 6-ступенчатым автоматом Aisin. Автомобиль обустроен подогревом зоны дворников, металлической защитой поддона картера. Тканевая обшивка сидений — темный материал от Oline Grey Dolmen с механической регулировкой по высоте и подогревом. Дизайн все еще подстроен под принцип эргономики, что доказывает высококачественная отделка. Стоимость — от 14 тысяч долларов.

Chevrolet Cobalt

Машина укомплектована тремя четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями, что помогает регулировать и контролировать расход топлива, уменьшая их при необходимости. Внутри встроены четыре подушки безопасности, кондиционер, задние противотуманные фонари, аудиосистема с CD, ABS, бортовой компьютер, система контроля тяги TC. Весь этот набор может стать собственностью покупателя за 15 тысяч долларов.

JAC JS3

Последний вариант в рейтинге самых дешевых автомобилей, доступных для покупки в Украине. Цену в 16 тысяч долларов нельзя назвать низкой, но рынок устанавливает стоимость в зависимости от многих факторов, на которые не могут влиять рядовые водители. JAC JS3 имеет большой 600-литровый багажник, 1,6-литровый 119-сильный двигатель, работающий в паре с вариатором. Внутри доступны для использования климат-контроль, круиз-контроль, датчик света, камера заднего вида, парктроник и ESP.

Pro Гроші По материалам:

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