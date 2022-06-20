Samsung запускает поддержку eSIM для Galaxy Z Fold 3 и Flip 3: пока в США — Finance.ua
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Samsung запускает поддержку eSIM для Galaxy Z Fold 3 и Flip 3: пока в США

20.06.2022, 00:45Технологии&Авто
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Samsung запускает поддержку eSIM для Galaxy Z Fold 3 и Flip 3: пока в СШАSamsung запускает поддержку eSIM для Galaxy Z Fold 3 и Flip 3: пока в США
eSIM становится популярнее с каждым днем. Не будет ошибкой сказать, что OEM-производители скоро заменят физические SIM-карты на электронные SIM-карты. Но для этого есть время, и большинство смартфонов до сих пор не поддерживают eSim даже со стандартной SIM-картой. Сегодняшние сложные устройства Samsung не стали исключением. В то же время южнокорейский технологический гигант исправляет это, оказывая поддержку eSIM и Dual SIM, Dual Standby (DSDS) для Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 в США.
Samsung начала развертывание обновления безопасности за июнь 2022 для Galaxy Z Fold 3 и Flip 3. Последнее обновление безопасности выпускается в нескольких частях мира, включая США и Европу. Обновление обеспечивает поддержку eSIM, новые функции камеры и устранение безопасности для американских вариантов складных устройств.
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В США обновление выпускается для смартфонов T-Mobile Galaxy Z Fold 3 и Flip 3 с версиями программного обеспечения F926USQU1DVEE и F711USQU2DVEE соответственно. Разблокированные модели также получают функции eSIM. Релизы для разблокированных моделей отмечены как F926U1UEU1DVEE и F711U1UEU2DVEE для Galaxy Z Fold3 и Z Flip3.
Поддержка eSIM обеспечивает функциональность двух SIM-карт, поэтому пользователи Galaxy Z Fold3 и Flip3 теперь могут иметь одну физическую SIM-карту и одну eSIM, работающую одновременно через DSDS. Как уже упоминалось, новые обновления также содержат множество функций камеры, доступных в серии Galaxy S22. Следует отметить, что обновления развертываются поэтапно, поэтому может потребоваться несколько дней или неделя, чтобы добраться до каждого устройства.
По материалам: Portaltele
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