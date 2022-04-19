Samsung выпустит SSD «для апокалипсиса» — Finance.ua
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Samsung выпустит SSD «для апокалипсиса»

Сегодня 23:04Технологии&Авто
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Samsung выпустит SSD «для апокалипсиса»Samsung выпустит SSD «для апокалипсиса»
Samsung также известен как один из крупнейших в мире производителей твердотельных накопителей. Выяснилось, что южнокорейская компания готовит к выходу защищенный портативный SSD.
Samsung начал тизериты SSD с хештегом #RuggedDurability. Внешнее устройство выглядит как защищенная версия твердотельного накопителя T7. У него крепкий корпус, порт USB Type-C и светодиодный индикатор состояния. Устройство может получиться в разных версиях с разным объемом хранилища.
Отмечается, что SSD Samsung T7 и T7 Touch, выпущенные в первой половине 2020 года, и так достаточно крепки. У них надежный алюминиевый корпус, крепость при падении с высоты до 2 метров. Тем не менее, будущий SSD может стать еще более долговечным: ожидается поддержка военных стандартов защиты MIL-STD 810G и даже устойчивость к экстремальным температурам.
По материалам: Portaltele
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