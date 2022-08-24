Samsung создаст криптовалютную биржу в Южной Корее — Finance.ua
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Samsung создаст криптовалютную биржу в Южной Корее

Финтех и Карты
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Samsung создаст криптовалютную биржу в Южной Корее
Samsung создаст криптовалютную биржу в Южной Корее
Мировой технологический гигант Samsung и члены Корейской инвестиционной ассоциации объявили о планах по созданию южнокорейской криптовалютной биржи в 2023 году.
Как стало известно, представители Samsung работают над стратегией развития корпорации в web3 пространстве и рассматривают различные варианты внедрения блокчейн технологий в свою деятельность, в том числе запуск собственной криптовалютной биржи. Samsung и 7 южнокорейских финансовых компаний будут сотрудничать для создания собственной криптобиржи, все процессы будет контролировать Корейская ассоциация финансовых инвестиций. Разработкой биржи будет заниматься компания Samsung Securities, являющаяся частью корпорации Samsung.
Разработчики биржи пообещали, что пользователи смогут использовать платформу для инвестирования как в криптовалюты, так и в невзаимозаменяемые токены. Также планируется обеспечить максимальную защиту цифровых активов пользователей биржи от хакерских атак. Следует отметить, что необходимость создания южнокорейской крипто-биржи возникла из-за планов правительства Южной Кореи заблокировать гражданам доступ к иностранным биржам, не имеющим соответствующей регистрации для работы в стране.
Напомним, представители Samsung активно работают над интеграцией компании в Web-3 пространство. Так, в начале июня Samsung запустил свой Discord-сервер для пользователей. Все участники, которые добавлялись к Discord в течение 24 часов, получали эксклюзивную OG-роль. Также недавно стало известно о создании NFT-экосистемы Samsung под названием Galaxy NFT.

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По материалам:
noworries
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