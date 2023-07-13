Samsung разрабатывает собственный ИИ для сотрудников — Finance.ua

Samsung разрабатывает собственный ИИ для сотрудников Сегодня 03:30 — Технологии&Авто

Samsung разрабатывает собственный ИИ для сотрудников

Samsung Electronics разрабатывает услугу искусственного интеллекта для своих сотрудников.

Об этом сообщает BusinessKorea.

Подразделение Device Solutions, отвечающее за полупроводниковый бизнес Samsung Electronics, разрабатывает собственную большую языковую модель (LLM), соответствующую уровню GPT-3.5, в течение 2023 года.

Эта услуга будет поддерживать девять направлений, а именно автоматизированные ответы на различные бизнес-процессы, обобщение производственных и технологических данных, перевод, создание документов, запись и обобщение протоколов встреч, анализ рынка и компании, создание и проверка кода, а также ответы на отзывы клиентов.

Планируется, что сервис искусственного интеллекта начнет предоставлять базовые услуги в декабре 2023 года, а специализированные поисковые сервисы, содержащие данные о компании, — в феврале 2024 года.

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В начале июля Samsung Electronics временно запретил своим сотрудникам использовать ИИ в отделе Device Experience. Запрет был введен из-за опасений утечки внутренней информации при загрузке внутренних электронных писем или вводе внутреннего исходного кода.

Аналитики считают, что создание генеративного искусственного интеллекта является частью стратегии Samsung Electronics, направленной на повышение эффективности за счет внедрения персонализированного ИИ, разработанного собственными силами.

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