Samsung работает над 432-мегапиксельным сенсором для Galaxy S Ultra — Finance.ua

Samsung работает над 432-мегапиксельным сенсором для Galaxy S Ultra Сегодня 04:56 — Фондовый рынок

Samsung работает над 432-мегапиксельным сенсором для Galaxy S Ultra

В прошлом году Samsung зарегистрировала название Hexa2pixel. Тогда инсайдеры предположили, что это новая технология биннинга, которая будет применяться в камерах с разрешением до 450 Мп. Теперь работу над подобным сенсором подтвердил инсайдер @Tech_Reve. Также он рассказал о еще нескольких камерах компании.

Если слухи достоверны, Samsung разрабатывает «дюймовый» сенсор серии HW и две модели этой же линейки с разрешением в 432 Мп. О них известно следующее:

HW1: разрешение — 432 Мп, размер матрицы — 1/1,05 дюйма, пикселя — 0,56 мкм

HW2: разрешение — 432 Мп, размер матрицы — 1/1,07 дюйма, пикселя — 0,5 мкм.

Также инсайдер сообщил, что Galaxy Fold6 получит такой же 50-мегапиксельный модуль GN3, который установлен в текущем поколении смартфона, а Fold7 обзаведется сенсором S5KHP5. Но инсайдер не привел его свойства. По информации портала Phone Arena, S5KHP5 — это 200-мегапиксельный модуль с размером сенсора 1/1,3 дюйма и пикселя в 0,5 мкм.

В августе этот самый инсайдер сообщил, что во второй половине 2024 года Samsung начнет выпускать еще три новых сенсора: 200-мегапиксельный HP7 (0,6 мкм), 50-мегапиксельный GN6 (1,6 мкм) и 440-мегапиксельный HU1. В Phone Arena предполагают, что сенсоры с рекордным разрешением могут дебютировать в модификациях Ultra серии Galaxy S25, S26 или S27.

itechua По материалам:

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