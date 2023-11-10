Samsung прекращает выпуск обновлений для пяти популярных смартфонов — Finance.ua

Samsung прекращает выпуск обновлений для пяти популярных смартфонов
Samsung известна достаточно длительной программной поддержкой своих смартфонов, но она не бесконечна: компания сообщила о прекращении выпуска новых версий прошивок для пяти моделей смартфонов и одного планшета.
Эти смартфоны представляют собой Galaxy Fold (складной флагман первого поколения), Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy A50s и Galaxy A70s. Планшет Galaxy Tab Active Pro, поступивший в продажу в октябре 2019 года, тоже больше обновляться не будет.
Читайте также
Также компания сокращает частоту выпуска обновлений для двух популярных моделей линейки Galaxy M — Galaxy M22 и Galaxy M52 5G. Эти аппараты получат всего два апдейта ПО в течение следующего года. Это также означает, что Galaxy M22 и Galaxy M52 не получат интерфейс One UI 6.0 на базе Android 14.
Поделиться новостью