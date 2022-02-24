Samsung представила скоростную USB-флешку для смартфонов (фото) — Finance.ua

Samsung представила скоростную USB-флешку для смартфонов (фото)

USB-флешка от Samsung

Ассортимент компании пополнил оригинальный накопитель в защищенном корпусе с коннектором USB Type-C. Он позиционируется как альтернатива картам памяти для гаджетов, не имеющих слота под microSD, и отличается от мейнстримовых моделей высокой скоростью передачи данных.

Компактная новинка выпускается в трех модификациях в объеме 64, 128 и 256 ГБ. Максимальная заявленная скорость чтения для младшей модели составляет 300 МБ/с, а более емкие флешки могут разогнаться до 400 МБ/с. Как утверждает вендор, для копирования файла объемом 4 ГБ потребуется всего 11 секунд. Универсальный разъем USB 3.1 Type-C позволяет подключать накопитель как к смартфонам, так и другим устройствам, включая ПК и ноутбуки.

USB-флешка от Samsung

Еще одной особенностью новинки стал крепкий корпус с защитой от падений, воздействия воды, рентгеновского и магнитного излучения, а также от перепадов температур. Компания пока не объявила цену накопителя, но ожидается, что он станет более доступной альтернативой покупке флагманского смартфона с увеличенным объемом встроенной памяти.

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