Samsung представила скоростную USB-флешку для смартфонов (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Samsung представила скоростную USB-флешку для смартфонов (фото)

Сегодня 02:56Технологии&Авто
18
USB-флешка от Samsung USB-флешка от Samsung
Ассортимент компании пополнил оригинальный накопитель в защищенном корпусе с коннектором USB Type-C. Он позиционируется как альтернатива картам памяти для гаджетов, не имеющих слота под microSD, и отличается от мейнстримовых моделей высокой скоростью передачи данных.
Компактная новинка выпускается в трех модификациях в объеме 64, 128 и 256 ГБ. Максимальная заявленная скорость чтения для младшей модели составляет 300 МБ/с, а более емкие флешки могут разогнаться до 400 МБ/с. Как утверждает вендор, для копирования файла объемом 4 ГБ потребуется всего 11 секунд. Универсальный разъем USB 3.1 Type-C позволяет подключать накопитель как к смартфонам, так и другим устройствам, включая ПК и ноутбуки.
USB-флешка от&nbsp;Samsung USB-флешка от Samsung
Еще одной особенностью новинки стал крепкий корпус с защитой от падений, воздействия воды, рентгеновского и магнитного излучения, а также от перепадов температур. Компания пока не объявила цену накопителя, но ожидается, что он станет более доступной альтернативой покупке флагманского смартфона с увеличенным объемом встроенной памяти.
По материалам: iTechua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.