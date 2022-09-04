Samsung представил защищенный планшет Galaxy Tab Active 4 Pro — Finance.ua

Samsung представил защищенный планшет Galaxy Tab Active 4 Pro Сегодня 03:12 — Фондовый рынок

Компания Samsung анонсировала Galaxy Tab Active 4 Pro — универсальный защищенный планшет с функциями безопасности Samsung Knox, ориентированный на мобильный бизнес. Несмотря на то, что аппарат может выдержать суровые условия работы, он достаточно тонкий (10,2 мм), легкий (674 г без чехла) и компактный.

Galaxy Tab Active4 Pro оснащен 10,1-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1920×1200 пикселей. Дисплей прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5, устойчивым к царапинам и повреждениям. Планшет может выдержать падение с высоты до 1 м, а с входящим в комплект поставки защитным чехлом это расстояние увеличивается до 1,2 м. Galaxy Tab Active4 Pro и встроенный стилус S Pen имеют класс защиты IP68 от воды и пыли, а само устройство также соответствует военному стандарту MIL-STD-810H.

Новинка работает на 6-нм восьмиядерном чипсете. Производитель не указывает название модели, но ранние утечки намекали на Snapdragon 778G. Samsung предлагает планшет в двух конфигурациях памяти: 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. Имеется слот для карт памяти microSD объемом до 1 ТБ. Galaxy Tab Active 4 Pro имеет две камеры. Основная представлена ​​одинарным модулем на 13 Мп, фронтальная — на 8 Мп. Другие характеристики включают поддержку 5G, Wi-Fi 6, NFC и Bluetooth 5.2. Также есть два микрофона и звук Dolby Atmos. Планшет питается от батареи емкостью 7600 мАч. В этой модели аккумулятор съемный, и его можно купить отдельно.

Продажа Galaxy Tab Active 4 Pro стартует в сентябре в некоторых европейских странах. Компания также планирует выпустить планшет в Азии, Латинской и Северной Америке и Ближнем Востоке позже в 2022 году. Стоимость новинки пока неизвестна.

Portaltele По материалам:

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