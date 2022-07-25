Samsung повышает цену на Galaxy Z Flip 4 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Samsung повышает цену на Galaxy Z Flip 4

Фондовый рынок
0
До анонса новых складных смартфонов Samsung осталось три недели, и в Сети появились данные о цене модели Galaxy Z Flip4. В Европе новинка обойдется примерно в 1080 евро.
За эти деньги Samsung будет предлагать базовый вариант с 128 ГБ флэш-памяти. Версии с 256 и 512 ГБ обойдутся в 1160 и 1280 евро соответственно.
Для сравнения: Galaxy Z Flip3 в Европе стартовал с 1030 евро, то есть новинка будет на 50 долларов дороже, что некритично. Если придерживаться такой логики, то Galaxy Z Fold4 будет стоить около 2000 евро, поскольку Fold3 стартовал с 1950 евро.
Обе новинки, напомним, покажут 10 августа. Они получат SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам:
Portaltele
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.