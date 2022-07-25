Samsung повышает цену на Galaxy Z Flip 4 — Finance.ua

Samsung повышает цену на Galaxy Z Flip 4 Сегодня 04:10 — Фондовый рынок

До анонса новых складных смартфонов Samsung осталось три недели, и в Сети появились данные о цене модели Galaxy Z Flip4. В Европе новинка обойдется примерно в 1080 евро.

За эти деньги Samsung будет предлагать базовый вариант с 128 ГБ флэш-памяти. Версии с 256 и 512 ГБ обойдутся в 1160 и 1280 евро соответственно.

Для сравнения: Galaxy Z Flip3 в Европе стартовал с 1030 евро, то есть новинка будет на 50 долларов дороже, что некритично. Если придерживаться такой логики, то Galaxy Z Fold4 будет стоить около 2000 евро, поскольку Fold3 стартовал с 1950 евро.

Обе новинки, напомним, покажут 10 августа. Они получат SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Portaltele По материалам:

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