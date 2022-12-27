Samsung планирует расширить производство чипов на своем крупнейшем заводе — Reuters
Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует в следующем году увеличить мощности по производству чипов на своем крупнейшем заводе по производству полупроводников.
Об этом сообщает Reuters.
По словам собеседников, Samsung планирует расширить свой завод P3 в Пхентеке (Южная Корея), добавив 12-дюймовые пластины для чипов памяти DRAM.
Компания также планирует расширить завод дополнительными мощностями 4-нанометровых микросхем.
P3, которая в этом году начала производство передовых чипов флэш-памяти NAND, является крупнейшим предприятием компании по производству микросхем.
Аналитики предполагают, что инвестиционные планы Samsung, скорее всего, помогут компании занять долю рынка чипов памяти и поддержать цену акций, когда спрос на чипы возобновится.
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