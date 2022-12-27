Samsung планирует расширить производство чипов на своем крупнейшем заводе — Reuters 27.12.2022, 01:24 — Технологии&Авто

Samsung планирует расширить производство чипов на своем крупнейшем заводе — Reuters

Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует в следующем году увеличить мощности по производству чипов на своем крупнейшем заводе по производству полупроводников.

Об этом сообщает Reuters

По словам собеседников, Samsung планирует расширить свой завод P3 в Пхентеке (Южная Корея), добавив 12-дюймовые пластины для чипов памяти DRAM.

Компания также планирует расширить завод дополнительными мощностями 4-нанометровых микросхем.

P3, которая в этом году начала производство передовых чипов флэш-памяти NAND, является крупнейшим предприятием компании по производству микросхем.

Аналитики предполагают, что инвестиционные планы Samsung, скорее всего, помогут компании занять долю рынка чипов памяти и поддержать цену акций, когда спрос на чипы возобновится.

Укрінформ По материалам:

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