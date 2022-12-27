Samsung планирует расширить производство чипов на своем крупнейшем заводе — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Samsung планирует расширить производство чипов на своем крупнейшем заводе — Reuters

Технологии&Авто
14
Samsung планирует расширить производство чипов на своем крупнейшем заводе — Reuters
Samsung планирует расширить производство чипов на своем крупнейшем заводе — Reuters
Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует в следующем году увеличить мощности по производству чипов на своем крупнейшем заводе по производству полупроводников.
Об этом сообщает Reuters.
По словам собеседников, Samsung планирует расширить свой завод P3 в Пхентеке (Южная Корея), добавив 12-дюймовые пластины для чипов памяти DRAM.
Компания также планирует расширить завод дополнительными мощностями 4-нанометровых микросхем.
P3, которая в этом году начала производство передовых чипов флэш-памяти NAND, является крупнейшим предприятием компании по производству микросхем.
Аналитики предполагают, что инвестиционные планы Samsung, скорее всего, помогут компании занять долю рынка чипов памяти и поддержать цену акций, когда спрос на чипы возобновится.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.