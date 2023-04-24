Samsung начнет торговать сниженными в цене Galaxy S21 и восстановленными Galaxy S22 — Finance.ua
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Samsung начнет торговать сниженными в цене Galaxy S21 и восстановленными Galaxy S22

Фондовый рынок
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Samsung начнет торговать сниженными в цене Galaxy S21 и восстановленными Galaxy S22
Samsung начнет торговать сниженными в цене Galaxy S21 и восстановленными Galaxy S22
Samsung Electronics пересмотрела условия Certified Re-Newed. Корпорация включила в программу прошлогодние флагманы из семейства Galaxy S22. В рамках Certified Re-Newed южнокорейская компания торгует восстановленными телефонами.
В сообщении Samsung отмечается, что восстановленные Galaxy S22 станут доступны для покупки 22 апреля, когда человечество будет отмечать День Земли. Приобрести мобильные устройства Galaxy можно будет по следующим расценкам:
  • S22 — 619 долларов США.
  • S22+ — 769 долларов США.
  • S22 Ultra — 919 долларов США.
1 мая корпорация дополнительно снизит цены на включенные в программу в 2022 году смартфоны Galaxy S21. Они будут предлагаться вендором по следующим расценкам:
  • S21 — 529 долларов США.
  • S21+ — 679 долларов США.
  • S21 Ultra — 829 долларов США.
Следует отметить, что восстановленные в рамках Certified Re-Newed мобильные устройства проверяются корпорацией по 132 параметрам. Каждый покупатель таких аппаратов получает от производителя годовую гарантию.
По материалам:
prostomob
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