Samsung начнет использовать китайские экраны в своих самых дорогих смартфонах — Finance.ua
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Samsung начнет использовать китайские экраны в своих самых дорогих смартфонах

Фондовый рынок
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В своих флагманских смартфонах компания Samsung всегда использует собственные дисплеи AMOLED. Но это может измениться.
Ресурс IT Home сообщает, что Samsung Electronics неофициально обсуждает с BOE использование последних дисплеев для смартфонов Galaxy. Причем не для каких-то бюджетных, а для самых дорогих складных аппаратов.
Две компании якобы тайно обсуждают метод обработки, толщину панели и время проверки готовой продукции. Сообщается, что, если компании договорятся, экраны BOE могут использоваться в смартфонах Galaxy Z Fold/Flip5 и моделях следующих поколений.
Компания BOE уже давно является одним из лидеров рынка дисплеев, ее экраны используют в том числе Apple, но Samsung для своих флагманов всегда использовала собственные панели.
По материалам:
iTechua
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