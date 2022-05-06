Samsung может снизить цены на будущие складные смартфоны — Finance.ua

Samsung может снизить цены на будущие складные смартфоны

Samsung закупает аккумуляторы для своих смартфонов не только у своей дочерней компании SDI, но и у нескольких поставщиков. Таким образом компания ищет новые батареи в Китае , которые будут использоваться в ее будущих складных смартфонах.

По информации издания The ELEC, Samsung рассматривает возможность использования аккумуляторов китайской компании ATL (Amperex Technology Limited). ATL является ведущим мировым производителем литий-ионных аккумуляторов, а также поставляет аккумуляторы Apple.

Южнокорейский технологический гигант, вероятно, рассматривает возможность использования аккумуляторов ATL для своих складных устройств, чтобы снизить на них цены.

Аккумуляторы составляют от 4% до 5% производственных затрат на смартфоны. Одна батарея стоит производителю от 4 до 6 долларов в зависимости от ее емкости и других конструктивных особенностей. Аккумулятор — не самый важный элемент, когда компании определяют цены на свои смартфоны, но он играет значительную роль.

Большинство аккумуляторов, используемых в сериях Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold, были получены от Samsung SDI. Так что, если партнерство будет одобрено, Samsung впервые будет использовать батареи от ATL для своих складных смартфонов серии Galaxy Z.

Samsung также рассматривает аккумуляторы от LG Energy Solution. Это показывает, что компания пытается расширить свои источники и устранить дорогих поставщиков в цепочке.

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