Samsung готовит к выпуску сворачивающийся телевизор — Finance.ua

Samsung готовит к выпуску сворачивающийся телевизор

Samsung готовит к выпуску сворачивающийся телевизор

Samsung Display, возможно, планирует выпустить новый продукт, который сможет составить конкуренцию своему давнему конкуренту LG.

Рассматриваемым новым продуктом должен стать раскладной QD-OLED-телевизор, аналог которого уже есть в ассортименте LG.

Источники, близкие к этому вопросу, утверждают, что южнокорейский технологический гигант в настоящее время работает над панелями QD-OLED следующего поколения.

В данный момент единственным коммерчески доступным телевизором со сворачивающимся экраном является OLED-телевизор LG серии RX Rollable. Эта модель была анонсирована еще на выставке CES 2019 и вышла на рынок годом позже.

До сих пор доступна только 65-дюймовая модель, стоимость которой составляет колоссальные $87 000.

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