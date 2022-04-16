Samsung готовит к выпуску сворачивающийся телевизор — Finance.ua

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Samsung готовит к выпуску сворачивающийся телевизор

Сегодня 23:20Технологии&Авто
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Samsung готовит к выпуску сворачивающийся телевизорSamsung готовит к выпуску сворачивающийся телевизор
Samsung Display, возможно, планирует выпустить новый продукт, который сможет составить конкуренцию своему давнему конкуренту LG.
Рассматриваемым новым продуктом должен стать раскладной QD-OLED-телевизор, аналог которого уже есть в ассортименте LG.
Источники, близкие к этому вопросу, утверждают, что южнокорейский технологический гигант в настоящее время работает над панелями QD-OLED следующего поколения.
Samsung готовит к выпуску сворачивающийся телевизор
В данный момент единственным коммерчески доступным телевизором со сворачивающимся экраном является OLED-телевизор LG серии RX Rollable. Эта модель была анонсирована еще на выставке CES 2019 и вышла на рынок годом позже.
До сих пор доступна только 65-дюймовая модель, стоимость которой составляет колоссальные $87 000.
По материалам: iLenta
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