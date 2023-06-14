Samsung частично вводит для работников выходные по пятницам — Finance.ua

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Samsung частично вводит для работников выходные по пятницам

Мир
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Samsung частично вводит для работников выходные по пятницам
Samsung частично вводит для работников выходные по пятницам
Samsung Electronics предоставляет сотрудникам в Южной Корее выходной в одну пятницу в месяц, пытаясь удержать талантливых работников, которые все больше предпочитают гибкий график работы.
Об этом сообщает Bloomberg.
Начиная со следующей недели штатный персонал, не работающий на предприятии, может взять выходной в период, когда они получают зарплату — обычно это 21-е число месяца.
Почему решили это ввести? Samsung пошел на этот шаг после того, как местный конкурент SK Hynix ввел аналогичную гибкую рабочую неделю в прошлом году, позволяя сотрудникам брать одну пятницу в месяц, если они работают более 40 часов в неделю.
Другие южнокорейские технологические компании, включая популярную социальную платформу Kakao, также ввели более гибкие условия после пандемии.

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Агентство отмечает, что жители Южной Кореи являются одними из самых перегруженных работой людей в мире. В 2021 году они работали примерно на 200 часов больше, чем в среднем среди стран-членов ОЭСР.
Эти меры направлены на сохранение талантов, особенно среди молодых работников, которые ценят баланс между работой и личной жизнью.
Согласно отчету компании за прошлый год, миллионеры и поколение Z составляют около трех четвертей рабочей силы Samsung по всему миру.
«Компания хочет создать новую пятничную культуру, которая будет поощрять сотрудников догонять тенденции и развивать понимание», — сказал представитель Samsung.
По материалам:
Економічна Правда
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