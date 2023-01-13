Самовольное строительство будет караться лишением свободы: Шуляк назвала сроки — Finance.ua
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Самовольное строительство будет караться лишением свободы: Шуляк назвала сроки

Недвижимость
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Самовольное строительство будет караться лишением свободы: Шуляк назвала сроки
Самовольное строительство будет караться лишением свободы: Шуляк назвала сроки
Самовольное строительство зданий или сооружений будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет в том случае, если эти действия создали опасность или привели к наступлению тяжких технологических аварий, экологических катастроф, гибели или массовому заболеванию населения.
Об этом сообщает глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
По ее словам, такая норма содержит законопроект № 5877 об изменениях в Уголовный кодекс Украины и Кодекс об административных правонарушениях в строительной сфере. Этот документ — логичное продолжение законопроекта № 5655 о градостроительстве.
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«Незаконные сооружения не просто формально нарушают какие-то абстрактные бюрократические нормы. Они причиняют вполне реальный вред людям или природе. Это — преступление, и виновные в нем должны нести наказание», — отметила она.
Согласно законопроекту, самовольное строительство на самовольно занятых земельных участках, которым причинен значительный ущерб его законному владельцу, будет караться:
  • штрафом от 5 тыс. до 10 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан,
  • арестом на срок до шести месяцев,
  • или ограничением свободы сроком до трех лет.
Также документом предусмотрен временный арест объектов незаконного строительства, налагаемый на период рассмотрения дела до исполнения постановления об административном нарушении. То есть речь о временном лишении возможности отчуждения, пользования и распоряжения такими объектами с целью пресечения правонарушения и возмещения причиненного ущерба.
Как сообщалось ранее, законопроект № 5877 — это дополнение к базовому документу реформы градостроительства, законопроекту № 5655, принятому парламентом 13 декабря 2022 года. Включить его положения в сам № 5655 было невозможно, поскольку изменения в Уголовный кодекс обязательно должны проводиться отдельными законами.
Напомним, законопроект № 5655 о реформе градостроения имеет целью тотальную цифровизацию процесса строительства. Такая прозрачность будет способствовать привлечению иностранных средств для послевоенного восстановления украинских городов.
По материалам:
РБК-Україна
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