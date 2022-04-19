Самостоятельное электронное декларирование легковых автомобилей при их ввозе без уплаты таможенных платежей: что нужно знать — Finance.ua

Самостоятельное электронное декларирование легковых автомобилей при их ввозе без уплаты таможенных платежей: что нужно знать

Сегодня 19:02 — Личные финансы

Самостоятельное электронное декларирование легковых автомобилей при их ввозе без уплаты таможенных платежей: что нужно знать

Гостаможслужба обеспечила возможность самостоятельного электронного декларирования легковых автомобилей гражданами при их ввозе без уплаты таможенных платежей.

Об этом говорится в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

«В соответствии с Законом Украины от 24.03.2022 № 2142-ІХ, который вступил в силу с 6 апреля 2022 года, среди прочего, введен льготный режим ввоза большинства категорий автомобильных транспортных средств для граждан. А именно, они полностью освобождаются от уплаты таможенных платежей — ввозной пошлины, акцизного налога и налога на добавленную стоимость», — говорится в сообщении.

Для тех, кто желает самостоятельно, без обращения к таможенному брокеру, задекларировать свои легковые автомобили для их размещения в таможенный режим импорта с освобождением от уплаты таможенных платежей, Гостаможслужбой доработан раздел «Гражданам/Ввоз легкового автомобиля» в Личном кабинете на Едином государственном информационном вебпортале «Единое окно для международной торговли» https://cabinet.customs.gov.ua.

Как это происходит?

Если при заполнении таможенной декларации гражданин оставит активную отметку «Оформление без уплаты платежей по закону 2142-IX» (а она активна по умолчанию), то заполнение электронной формы таможенной декларации будет осуществлено с учетом описанных ниже особенностей, вытекающих из Закона.

Для предварительной декларации:

не нужно выбирать «Код места таможенного оформления». Срок оформления такой декларации — от 5 до 15 минут. После того как декларант убедился, что предварительная декларация оформлена, можно завозить автомобиль в Украину через любой из пунктов пропуска таможни, которая была указана им в декларации как таможня ввоза;

на этом этапе не нужно добавлять скан-копии документов. Их нужно будет прикрепить при разработке дополнительной декларации;

не следует рассчитывать таможенные платежи.

Для дополнительной декларации

В целом дополнительная декларация заполняется в обычном порядке с той разницей, что таможенные платежи начисляются условно и не подлежат уплате. Не забудьте выбрать подразделение таможенного оформления, в которое будет предъявлен автомобиль, а также добавить скан-копии (или фотографии) всех необходимых документов, к которым относятся:

договор купли-продажи, мены или дарения или заменяющий его документ: оформленный на соответствующих бланках и заверенный печатью предприятия (организации) счет-фактура (инвойс) и т.п., в котором указаны ФИО лица, которому продано транспортное средство, дата его продажи, идентификационные признаки транспортного средства (номера шасси (рамы), кузова (идентификационный номер — VIN), марка, модель, год изготовления);

регистрационные (технические) документы на транспортное средство (если оно состояло на учете в регистрационном органе иностранного государства) с отметками или сведениями о снятии транспортного средства с учета, если такие документы выдаются регистрационным органом;

документ о подтверждении соответствия транспортного средства экологическим нормам;

договор или поручение, наделяющее правом уполномоченное лицо совершать действия, связанные с проведением таможенных формальностей (при ввозе транспортного средства не его владельцем);

паспортный документ, дающий право на пересечение государственной границы, и/или паспорт гражданина (удостоверение личности) с отметкой о месте жительства в Украине; вид или другой документ о постоянном (временном) проживании в Украине или за рубежом;

справка о присвоении РНОКПП (при наличии);

экспертное заключение (при невозможности определения года изготовления транспортного средства в соответствии с регистрационными документами и его классификации согласно УКТВЭД);

любой документ, оформленный таможенным органом при пропуске транспортного средства через таможенную границу Украины. Заполнение и подача таможне декларации, как и в обычном порядке, завершается ее подписанием КЭПом (электронной подписью) декларанта.

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