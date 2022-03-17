Самолеты крупнейшего в рф грузового авиаперевозчика полностью остановили полеты — Finance.ua
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Самолеты крупнейшего в рф грузового авиаперевозчика полностью остановили полеты

Сегодня 22:30Фондовый рынок
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Самолеты крупнейшего в рф грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр» полностью остановили полеты — европейские регуляторы запретили рейсы британской и немецкой авиакомпаний, принадлежащие основателю группы Алексею Исайкину.
Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Самолеты группы «Волга-Днепр», крупнейшего игрока на рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов, полностью заблокированы почти неделю. Как стало известно, авиарегуляторы Великобритании и Германии 10 марта запретили деятельность двух европейских авиакомпаний, основанных основателем группы Алексеем Исайкиным.
Два Boeing 747 британской CargoLogicAir прекратили полеты с 10 марта, с 11 марта — четыре Boeing 737 немецкой CargoLogic Germany", — говорится в статье.
Со ссылкой на источник издание сообщает, что обе компании Исайкин регистрировал как гражданин Кипра, а основанием для запрета стало обнаруженное иностранными авиавластями его первое российское гражданство.
По словам собеседника, решение о том, будет ли группа переводить иностранные воздушные суда в российский реестр, пока не принято. Также нет понимания, в каком виде она может продолжить работу и сохранить штат.
От комментариев в группе отказались.
«Все 17 самолетов авиакомпании „Волга-Днепр“ зарегистрированы в российском авиареестре и находятся в собственности группы. Из пяти Ил-76 один борт с 24 февраля находится в Кейптауне. Из 12 летающих Ан-124 один „застрял“ в Торонто (Канада), сейчас юристы группы пытаются снять арест с судна и вернуть экипаж в Россию. Еще один борт остался в Дубае, и два в Лейпциге», — добавляет издание.
По материалам: Економічна Правда
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