Саммит ЕС утвердил возможность участия европейских партнеров в коллективной закупке газа — Finance.ua

Саммит ЕС утвердил возможность участия европейских партнеров в коллективной закупке газа Сегодня 11:45 — Энергетика

Саммит ЕС утвердил возможность участия европейских партнеров в коллективной закупке газа

Главы государств и правительств ЕС после долгой дискуссии, завершившейся поздно ночью с 20-го на 21 октября, утвердили меры по стабилизации рынка энергии и поддержке европейской экономики в условиях энергетического кризиса.

Об этом говорится в выводах саммита по энергетике и экономике, обнародованных на сайте Европейского Совета по итогам первого дня работы встречи ЕС на высочайшем уровне.

«Европейский Совет согласился, что в свете продолжающегося кризиса должны быть ускорены и интенсифицированы меры по сокращению спроса, укреплению безопасности поставок, избежанию нормирования и по снижению цен для домохозяйств и бизнеса во всем Европейском Союзе, с целью сохранения целостности Единого рынка», — говорится в документе.

Лидеры ЕС поручили Совету министров ЕС и Еврокомиссии безотлагательно предоставить конкретные решения относительно дополнительных мер по выполнению такого решения, с учетом текущей ситуации на рынке и влияния таких решений на уже действующие контракты, включая необходимость не допустить нарушений долгосрочных контрактов и учитывая действующий энергетический баланс и национальные обстоятельства, в которых находятся страны ЕС.

В перечне таких мер первый пункт — само положение о возможности совместной закупки газа силами консорциумов покупателей, которые будут создаваться на добровольной основе.

«Это предполагает добровольное участие в закупках газа, за исключением обязательного требования по обеспечению объема, эквивалентного 15-ти процентам от емкости заполнения хранилищ, в соответствии с национальными потребностями, и ускорения переговоров с надежными партнерами для поиска взаимовыгодного партнерства путем использования коллективного рыночного веса Европейского Союза и полного использования Энергетической платформы ЕС, которая также открыта для Западных Балкан и для трех ассоциированных восточных партнеров», — говорится в документе.

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Кроме того, эти меры предусматривают отработку новых оценочных показателей для более точной оценки условий газового рынка, которые должны быть представлены в начале 2023 года. Должен быть также представлен временный динамичный ценовой коридор для поставок природного газа, для немедленного снижения количества случаев чрезмерных цен на газ.

В качестве защитной меры предлагается также разработать временные рамочные условия для ограничения предельной цены на газ, используемый для генерации электроэнергии, включающей анализ стоимости и прибыли, без изменений порядка такой генерации, во избежание роста объемов потребления газа. Это должно быть сделано с учетом системы финансирования и распределения газа, включая влияние на его поток вне границ ЕС.

Документ содержит общие положения по совершенствованию функционирования энергетического рынка, повышению его прозрачности и защиты от стрессов в сфере ликвидности вследствие нестабильности газовых цен с учетом потребностей сохранения финансовой стабильности.

Отдельно предлагается провести быстрое упрощение разрешительных процедур для производства и транспортировки энергии из возобновляемых источников.

Совету ЕС и Еврокомиссии предлагается представить меры «энергетической солидарности» на случай прерывания поставок газа на национальном, региональном уровнях, а также на уровне всего ЕС, которые будут обязательными для выполнения государствами-членами, при условии отсутствия между ними двусторонних соглашений о такой помощи и солидарности.

Предлагается также усилить меры по сохранению энергии и мобилизовать все необходимые инструменты на национальном уровне и на уровне ЕС.

«В то же время неотложным приоритетом является защита домохозяйств и бизнесов, особенно уязвимых в наших обществах. Сохранение глобальной конкурентоспособности Европейского Союза остается ключевым фактором. Все соответствующие инструменты на национальном уровне и на уровне ЕС должны быть мобилизованы для усиления устойчивости наших экономик, с сохранением глобальной конкурентности Европы и равные условия и целостность на Едином рынке», — говорится в документе.

Европейский Совет подтвердил необходимость увеличения объемов инвестирования в энергоэффективность, развитие ориентированной на будущие потребности энергетической инфраструктуры, включая средства взаимосоединения, хранилища и инновационные технологии по производству возобновляемой энергии.

Укрінформ По материалам:

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