Самая крупная в мире нефтесервисная компания SLB активизировала бизнес в рф после начала войны — Reuters Сегодня 10:34 — Фондовый рынок

Самая крупная в мире нефтесервисная компания SLB активизировала бизнес в рф после начала войны — Reuters

Крупнейшая в мире компания по обслуживанию нефтяных месторождений SLB активизировала свой бизнес в россии после вторжения рф в Украину, перебрав контракты на предоставление услуг и оборудования у ушедших из россии конкурентов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы компании и источники, знакомые с ее деятельностью.

«Несмотря на то, что длительное пребывание SLB в России вызвало резкую критику, интервью с двумя людьми, близкими к компании, и отраслевыми источниками, а также документы компании, с которыми ознакомилось агентство Reuters, свидетельствуют о том, что решение SLB помочь россии увеличить добычу нефти и газа своими услугами и буровым оборудованием окупилось», — пишет агентство.

Так, подразделение SLB по повышению производительности пластов в россии и Центральной Азии в третьем квартале 2022 увеличило выручку на 25% по сравнению с предыдущим кварталом.

Это опередило рост на 12% и 11% для регионов Азии и Ближнего Востока и Северной Африки соответственно, согласно документам, с которыми ознакомилось Reuters.

Компания также ожидает, что ее российское подразделение по разработке месторождений достигнет рекордных результатов в четвертом квартале, согласно отдельной презентации, с которой ознакомилось Reuters.

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SLB, сменившая свое название с Schlumberger в октябре прошлого года, не ответила на несколько запросов по поводу интервью или письменных вопросов для материала.

В марте компания заявила, что хоть она и продолжает свою деятельность в россии, она приостановила новые инвестиции в эту страну.

По мнению экспертов по вопросам санкций, опрошенных Reuters, SLB, скорее всего, не попала под американские и европейские санкции, запрещающие финансовые операции с россией, отчасти потому, что меры, предпринятые против российского энергетического сектора, не направлены на полное сокращение добычи нефти.

«российский энергетический сектор не подпадает под всеобъемлющие санкции, и, будучи осторожными, компании могут соблюдать запреты или ограничения, которые могут применяться к определенным транзакциям», — сказал Питер Куцик, управляющий директор Mercury Public Affairs и бывший чиновник Управления по контролю за иностранными активами США, подразделения Министерства финансов, администрирующего санкции.

«Торговля с россией — это финансирование агрессии, убийства гражданских лиц и разрушения мирных городов», — заявил спикер посольства Украины в Вашингтоне в ответ на вопрос о деятельности SLB в россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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