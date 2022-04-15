Самая крупная криптоатака в истории: хакеров из Северной Кореи обвинили в краже $617 млн — Finance.ua

Самая крупная криптоатака в истории: хакеров из Северной Кореи обвинили в краже $617 млн

Сегодня 03:12 — Криминал

За крупнейшим взломом в истории децентрализованных финансов (DeFi) стоит хакерская группировка из КНДР. Именно севернокорейские киберпреступники вывели $617 млн из криптовалютного проекта Ronin Network, пишет Сегодня.

По данным ФБР, к атаке причастны участники двух северокорейских организаций.

«Благодаря нашему расследованию мы смогли подтвердить, что связанные с КНДР киберсубъекты Lazarus Group и APT38 несут ответственность за кражу $620 млн в криптовалюте Ethereum», — заявили в ведомстве.

На этом фоне Министерство финансов США ввело санкции в отношении Lazarus Group. Криптовалютный кошелек, на который они выводили Ethereum и USDC, стал первым, добавленным в «черный список» — физическим и юридическим лицам США запретили совершать с ним какие-либо транзакции.

После взлома работа Ronin, который является по своей сути кроссчейн-мостом (приложением, которое позволяет перемещать токены различных стандартов и технологий), была приостановлена. В компании говорят , что дорабатывают меры безопасности.

«Мы все еще находимся в процессе добавления дополнительных мер безопасности перед повторным запуском Ronin Bridge. Ожидаем, что мост запустится к концу месяца. Безопасность на первом месте», — заявили в Ronin Network.

В аналитической компании Elliptic отметили, что атаки на криптопроекты хакеры из группировки Lazarus совершают как минимум с 2017 года. При этом большая часть этой деятельности была направлена ​​​​на централизованные биржи стран Азии.

«Неудивительно, что эту атаку приписывают Северной Корее. Многие особенности атаки отражали методы, которые Lazarus Group применяли в предыдущих громких атаках, в том числе местонахождение жертвы, метод атаки (предположительно с использованием социальной инженерии) и схему отмывания после случившегося», — утверждают аналитики.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.