Сальвадор открывает Bitcoin-посольство в Техасе — Finance.ua

Сальвадор открывает Bitcoin-посольство в Техасе Вчера 23:31 — Криптовалюта

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Посол Сальвадора в США Милена Майорги встретилась с представителями властей Техаса. Они планируют в этом штате открыть свое посольство, а также расширить финансовые и бизнес-проекты.

Майорги добавила, что в прошлом году объем коммерческих сделок между Техасом и Сальвадором превысил $1,2 млрд.

Для латиноамериканской страны это будет уже второе Bitcoin-посольство. В октябре такое учреждение открыли в швейцарском городе Лугано.

Сальвадор — первая страна, признавшая Bitcoin законным средством платежей. А ее президент Наиб Букеле является ярым поклонником криптовалют.

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С 2021 года власти приобрели тысячи монет BTC для казначейства. Более того, президент объявил, что Сальвадор будет покупать Bitcoin каждый день.

Букеле не скрывает своих амбиций превратить центральноамериканскую страну в центр криптовалюты . Его энтузиазм не уменьшается, даже несмотря на колебания курса.

В январе сальвадорский парламент одобрил выпуск цифровых активов, в том числе Bitcoin-облигаций для проекта Bitcoin City. Они планируют выпустить в этом году токены Volcano Bonds, провайдером которых станет криптобиржа Bitfinex.

Техас тоже не отстает от Сальвадора в плане криптоидей. В январе они одобрили легализацию Bitcoin и льготы майнерам.

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