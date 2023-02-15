Сальвадор открывает Bitcoin-посольство в Техасе — Finance.ua
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Сальвадор открывает Bitcoin-посольство в Техасе

Криптовалюта
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Фото: https://itc.ua/
Фото: https://itc.ua/
Посол Сальвадора в США Милена Майорги встретилась с представителями властей Техаса. Они планируют в этом штате открыть свое посольство, а также расширить финансовые и бизнес-проекты.
Майорги добавила, что в прошлом году объем коммерческих сделок между Техасом и Сальвадором превысил $1,2 млрд.
Для латиноамериканской страны это будет уже второе Bitcoin-посольство. В октябре такое учреждение открыли в швейцарском городе Лугано.
Сальвадор — первая страна, признавшая Bitcoin законным средством платежей. А ее президент Наиб Букеле является ярым поклонником криптовалют.
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С 2021 года власти приобрели тысячи монет BTC для казначейства. Более того, президент объявил, что Сальвадор будет покупать Bitcoin каждый день.
Букеле не скрывает своих амбиций превратить центральноамериканскую страну в центр криптовалюты. Его энтузиазм не уменьшается, даже несмотря на колебания курса.
В январе сальвадорский парламент одобрил выпуск цифровых активов, в том числе Bitcoin-облигаций для проекта Bitcoin City. Они планируют выпустить в этом году токены Volcano Bonds, провайдером которых станет криптобиржа Bitfinex.
Техас тоже не отстает от Сальвадора в плане криптоидей. В январе они одобрили легализацию Bitcoin и льготы майнерам.
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